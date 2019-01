Calciomercato amarcord | ' Affaracci' | Jancker all' Udinese | 2002

Calciomercato amarcord : 'Affaracci' - Vampeta all'Inter - 2000 - : Già nel 2000, però, la Gazzetta dello Sport è profetica nell'accostarlo alla foto di Vampeta e all'aggettivo "pauroso" "Lippi mi conosce" Baffetto alla Clark Gable, pettinatura che ci riporta al ...

Calciomercato amarcord : 'Affaracci' - Kanchelskis alla Fiorentina - 1997 - : Non è dato sapere se quella mossa l'abbia ideata dopo aver incrociato il ciclone Taribo, per preservarsi tibie e caviglie da possibili attacchi futuri. Di sicuro gli avrebbe salvato la carriera se l'...

Calciomercato amarcord : 'Affaracci' - Andreas Andersson al Milan - 1997 - : Se ci fanno gol in Coppa, sono da Milan. Sembrava una legge non scritta, a quei tempi, dalle parti di via Turati. Ecco perché, anche per un modesto attaccante del campionato svedese, una partita ...

Calciomercato amarcord - 'Affaracci' : Mendieta alla Lazio - un 'normalissimo' bidone da 90 miliardi : Bussa alla porta di Cragnotti, invece, il Barcellona, ancora lontano dall'essere il club che incanterà il mondo: Mendieta torna nella Liga ma non torna più lui. I suoi passaggi normali non hanno più ...

Calciomercato amarcord - 'Affaracci' : l'Inter e Sforza - il regista ricordato per un film - non suo - : ... dato che nel 2012, da tecnico del Grasshoppers, conosce anche il tunnel della depressione , con la paura del fallimento che lo assale fino a indurlo a uscire dal mondo del calcio per un paio d'anni. ...

Calciomercato amarcord - 'affaracci' : il 'Malaka' Martinez alla Juventus - 2010 - : C'è stato un tempo in cui, prima di diventare il Re Mida che si è dimostrato negli anni, anche Beppe Marotta sbagliava qualche colpo. Certo, Pirlo e Pogba a zero sono medaglie al valore che qualsiasi ...

Calciomercato amarcord - 'affaracci' : Portillo alla Fiorentina - 2004 - : Avete presente Asensio, quello del Real Madrid? Giovane, canterano, un gol a ogni tocco di palla. Bene, ora immaginate che " incredibile colpo di mercato " approdi in Italia in una neopromossa. Perché ...

Calciomercato amarcord - 'affaracci' di gennaio : Esnaider - il vice Del Piero che non faceva gol : Lo chiamano "mercato di riparazione" non per caso. Quando l'8 novembre 1998 Alex Del Piero conosce l'infortunio più grave della sua carriera, crociato del ginocchio sinistro, stop di 9 mesi quando la ...

Calciomercato amarcord : 'Affaracci' - Mido alla Roma - 2004 - : Si tratta solo di raddrizzargli un po' il piedone e voilà, ecco l'attaccante più forte del mondo per diverse stagioni. "Appena arrivato alla Juventus Ibrahimovic non sapeva calciare , calciava molto ...

Calciomercato amarcord : Reiziger al Milan - 1996 - : ... Reiziger era il terzino destro titolare del 4-3-3 con cui van Gaal aveva dominato in Patria, in Europa , Champions '95, finale nel '96 persa ai rigori contro la Juve, , nel mondo , Intercontinentale ...