Brasile | crolla una diga | 200 dispersi a Belo Horizonte

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Un disastro che potrebbe essere di dimensioni enormi quello che è avvenuto in, alladi Brumadinho, regione metropolitana di. Secondo il primo bilancio dei pompieri ci sarebbero almeno 200a fonti dei vigili del fuoco hanno riferito ad Afp che potrebbero esserci "diversi morti".Secondo quanto riportato dai media locali, a cedere è stata lacostruita per delimitare un bacino di rifiuti minerari sul fiume Rio Paraopeba.Per il, non è la prima volta che accade una tragedia simile. Nel 2015, il cedimento di una, sempre di di rifiuti minerari, a Mariana aveva provocato 19 morti ed è considerata ancora oggi il peggior disastro ambientale del. E adesso si teme che possa ripetersi lo stesso dramma di quattro anni fa.youtube zKMACm025KUSu internet sono iniziati a circolare diversi video che mostrano le tonnellate di fango che hanno ...