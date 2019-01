Arrestata mamma pusher | in auto con il figlio | trasportava droga

Usa : mamma concede la figlia di 3 anni ad alcuni uomini in cambio di soldi - Arrestata : Una vicenda tanto grave quanto inquietante si è verificata nei giorni scorsi negli Stati Uniti d'America e riguarda, purtroppo ancora una volta, i maltrattamenti e gli abusi nei riguardi di una minorenne. In particolare, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, l'episodio si è consumato a Tallahassee, in Florida, dove una giovane madre di appena trentasette anni, Celeste Chambers, avrebbe permesso a tre uomini di abusare della propria ...

Pescara - mamma faceva prostituire la figlia 12enne per giocare a Bingo : Arrestata : Una vicenda tanto grave quanto pericolosa, riguardante purtroppo il sempre più dilagante fenomeno della prostituzione minorile, si è verificata nella provincia di Pescara. Una bambina di appena dodici anni veniva costretta da parte di sua madre, una donna abruzzese di cinquantadue anni, a prostituirsi, tra gli altri, con un uomo di novantatré anni e con un diciottenne con problemi comportamentali e cognitivi, in cambio di denaro che serviva a ...

Mamma spara e uccide figlia 14enne : Arrestata/ Adolescente aveva chiamato la polizia per lite tra i genitori : Mamma spara e uccide figlia 14enne: arrestata. La ragazza aveva chiamato la polizia dopo una violenta lite tra i genitori scaturita in casa.

Usa - mamma affoga il figlio di 5 anni nella vasca da bagno e poi lo decapita : Arrestata : Una terribile tragedia è avvenuta venerdì scorso a Houston, in Texas, negli Stati Uniti. Una storia davvero orribile e raccapricciante, che sembra uscita da un film dell'orrore, ma purtroppo non è così. Una mamma di 43 anni, Lihui Liu, ha ucciso in maniera a dir poco brutale il suo piccolo figlioletto di soli 5 anni. I motivi del terribile non sono stati ancora del tutto chiariti. La donna, probabilmente in preda ad un raptus di pura follia, se ...

Mamma uccide figlio di 3 mesi : lo ha scagliato a terra. Arrestata 26enne : «Avevo la mente oscurata» : Una Mamma di 26 anni ha ucciso il figlio di soli tre mesi scagliandolo con forza a terra. L'orribile storia arriva da Ognina, vicino Catania, dove lo scorso 14 novembre si è consumata la...

River-Boca - Arrestata la mamma che aveva messo i bengala addosso alla figlia : Le autorità argentine hanno arrestato la donna che appare in un video mentre nasconde dei bengala sotto la maglietta di una bambina per eludere i controlli e farli entrare nel Monumental, prima della ...

Maxi truffa - Arrestata l'ex Miss mamma : Tra le tante persone rimaste sbalordite per il suo arresto c'è Paolo Teti, ideatore e patron del concorso di bellezza promosso dalla agenzia «Te.Ma spettacoli», che ha scoperto e lanciato Daniela ...