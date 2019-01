10 modi per pensare in modo creativo

Clonate 5 scimmie modificate geneticamente per non dormire mai : Nell'attesa dei futuri sviluppi di queste ricerche, non resta che rilanciare lo spinoso interrogativo : sino a dove risulta eticamente corretto spingerci in nome della scienza e del progresso del ...

In Cina sono nate 5 scimmie clonate - geneticamente modificate per essere insonni : In Cina sono nate cinque scimmiette identiche. E no, non sono frutto di uno straordinario evento naturale, ma di un esperimento condotto da due team dell’Institute of Neuroscience della China Academy of Sciences (Ion-Cas) di Shanghai. Per la prima volta i ricercatori cinesi sono riusciti a ottenere con la stessa tecnica della pecora Dolly ben cinque cloni di un macaco, a sua volta geneticamente modificato in laboratorio con la tecnica di editing ...

Cina : clonate 5 scimmie - modificate geneticamente per essere insonni : "Questa linea di studio aiuterà a ridurre la quantità di scimmie attualmente utilizzate nella ricerca biomedica in tutto il mondo", assicura Mu-ming Poo, che dirige l'Istituto ed è coautore in ...

I polli geneticamente modificati per sconfiggere l'influenza : Alcuni scienziati in Gran Bretagna stanno studiando i polli geneticamente modificati per essere resistenti al virus dell'influenza

I polli geneticamente modificati per sconfiggere l’influenza : Completamente resistenti al virus dell’influenza. È questo lo scopo di alcuni scienziati britannici che stanno progettando di creare polli geneticamente modificati, progettati per essere “immuni” all’influenza e per riuscire così a combattere finalmente la prossima epidemia influenzale umana. “Il primo dei pulcini geneticamente modificato sarà covato nei prossimi mesi al Roslin Institute dell’Università di Edimburgo (lo stesso ...

Allerta Meteo Liguria : criticità per neve modificata e prolungata - tutti i dettagli : modificata e prolungata l’Allerta Meteo gialla per neve in Liguria, emanata da ARPAL. Per le zone A, B (sia comuni costieri che quelli interni), D ed E l’Allerta è prolungata fino alle 6 di domani, giovedì 24 gennaio. Entrano in Allerta GIALLA PER neve, sempre fino alle 6 di domani, i COMUNI INTERNI della ZONA C (dunque della parte più orientale della regione). Si stanno concentrando in queste ore le precipitazioni diffuse, in atto ...

Dna modificato per la gravidanza - in Cina il dottor He Jiankui verso l'incriminazione : LEGGI ANCHE Nate in Cina le prime due bambine geneticamente modificate Nel novembre scorso He aveva sorpreso il mondo intero, quando durante una conferenza ad Hong Kong aveva annunciato di aver usato ...

Con Android Q gli operatori avranno più modi per bloccare le SIM dei telefoni : Stando a quanto si apprende da alcuni nuovi commit, con Android Q i gestori di rete avranno un controllo più dettagliato sui device L'articolo Con Android Q gli operatori avranno più modi per bloccare le SIM dei telefoni proviene da TuttoAndroid.

Una serie di eventi a modica per la Giornata della Memoria : Una serie di eventi si svolgeranno a Modica per ricordare le vittime dell'Olocausto. Saranno coinvolti gli studenti della città

Medica : "L'amministrazione contro la riapertura del tribunale di modica" : Dopo la bocciatura dell'ordine del giorno sul tribunale di Modica da parte della maggioranza in consiglio, il M5S interviene duro

modicano - arrestato per un cumulo di pene : La Polizia di Modica ha posto agli arresti domiciliari un Modicano accusato di diversi reati commessi dal 2011 al 2016 a Modica

Sci alpinismo - la Coppa del Mondo 2019 prende il via nel migliore dei modi per gli italiani con tre successi : Ha preso il via a Bischofshofen, in Austria, la Coppa del Mondo di sci alpinismo 2019. Primo appuntamento e subito ottimi risultati per i nostri portacolori. Robert Antonioli, infatti, ha centrato il successo nella prova sprint, chiudendo davanti allo svizzero Iwan Arnold ed al nostro Nicolò Ernesto Canclini, che prende posizione sul gradino più basso del podio. Il classe 1997, inoltre, ha saputo fare anche di meglio, ovvero aggiudicarsi la ...

modica 2018 - 2 milioni di euro spesi per manutenzioni : ecco come : manutenzioni 2018: a Modica lavori per quasi 2 milioni di euro. Il sindaco Ignazio Abbate spiega nel dettaglio come sono statoi spesi i soldi

IFTTT è uno dei migliori modi per usare uno smartphone - provatelo! : Ecco una guida completa a IFTTT una delle migliori app per Android e iOS. Permette di fare una marea di cose, automatizzare dispositivi, app e servizi e metterli in comunicazione. Provare per credere L'articolo IFTTT è uno dei migliori modi per usare uno smartphone, provatelo! proviene da TuttoAndroid.