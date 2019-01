Tutte quelle volte che hanno vinto il coraggio e la costanza

Per Tutte quelle mamme che non fanno le torte : Non c’è madre a cui non sia stato chiesto dalla scuola partendo fin dal nido, impegno e partecipazione in attività parallele alla scuola. È la mamma che trova i costumi per la recita, la mamma che porta il materiale per il lavoretto di Natale o che va a farlo se i bambini sono troppo piccoli, la mamma a cui vengono chieste le ricette per il libro da vendere alla raccolta fondi per la scuola, la mamma a cui viene detto di fare torte e biscotti. ...