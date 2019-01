Tribunale dei Ministri Catania | componenti | come funziona e caso Diciotti﻿

termometropolitico

(Di giovedì 24 gennaio 2019)deinave Diciotti: mentre gli italiani si sono pronunciati a favore della posizione di Salvini (qui l’articolo sul sondaggio SWG) alcuni giudici la pensano diversamente. Chiaramente si tratta di una semplificazione per introdurre l’argomento di cronaca. Per chi non ricorda ilscoppiato ad agosto 2018 ricordiamo che Diciotti è il nome della nave della guardia costiera. Nave a cui dopo aver soccorso centinaia di migranti è stato impedito per qualche giorno di attraccare in Italia. Motivo per il quale la nave è rimasta bloccata in mare sino a quando, dopo aver sbarcato i migranti con problemi di salute a Lampedusa, ha dovuto aspettare altri giorni a largo del porto diin attesa della autorizzazione del Governo.Comportamento per il quale secondo la magistratura il ministro ...