Calciatore argentino disperso : stop alle ricerche di Emiliano Sala e del pilota dell’aereo : Cattive notizie in riferimento alla ricerca dei dispersi che si trovavano nell’aereo scomparso nella Manica. La polizia dell’isola di Gurnsey ha annunciato la fine infruttuosa delle ricerche del Calciatore argentino Emiliano Sala e del pilota David Ibbotson, dati per dispersi da oltre due giorni dopo la scomparsa dai radar sulla Manica del piccolo Piper che avrebbe dovuto portare il giocatore da Nantes a Cardiff dopo il suo ...

