Australian Open | Nadal demolisce Tsitsipas e va in finale

Australian Open - strepitoso Nadal : è in finale - lasciando solo 6 game a Tsitsipas : Sin qui non ha ceduto neppure un set e ora attende in finale il vincitore della sfida tra il numero uno del mondo Novak Djokovic e il francese Lucas Pouille, testa di serie numero 28. KVITOVA CONTRO ...

VIDEO Highlights Australian Open 2019 : Rafael Nadal mostruoso - Tsitsipas eliminato in tre set : Uno show assoluto: Rafael Nadal non lascia scampo a Stefano Tsitsipas e in tre set rapidi si sbarazza del greco in semifinale degli Australian Open 2019, raggiungendo l’atto conclusivo. Sfida al vincitore dell’altra semifinale tra Djokovic e Pouille: l’iberico va a caccia del secondo trionfo nel Grand Slam oceanico. Andiamo a rivivere l’incontro odierno, con i soliti colpi fantastici dello spagnolo. Highlights Rafael ...

Australian Open – La rinascita di Lucas Pouille : “avevo perso l’amore per il tennis - devo ringraziare Amelie Mauresmo” : Lucas Pouille è la sorpresa degli Australian Open 2019: il tennista francese svela di aver ritrovato l’amore per il tennis, grazie anche al grande lavoro della nuova coach Amelie Mauresmo Lucas Pouille è la grande sorpresa, in positivo, degli Australian Open 2019. Il tennista francese, complice anche un tabellone alquanto benevolo, è arrivato senza grossi problemi in semifinale ribaltando ogni pronostico precedente all’inizio ...

Rafa Nadal batte Tsistsipas - il giustiziere di Federer : in finale all'Australian Open senza perdere un set : Rafa Nadal è il primo finalista degli Australian Open, il primo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Melbourne. Il tennista spagnolo in semifinale si è sbarazzato in tre set del greco Stefanos Tsitsipas, giustiziere di Roger Federer agli ottavi, con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-0 in meno

Finale Australian Open 2019 - chi affronterà Nadal? Data - programma - orario e tv : Un super Rafael Nadal ha raggiunto la Finale degli Australian Open 2019: nessun problema per l’iberico nel battere nel penultimo atto il greco Stefano Tsitsipas in tre rapidi set. Ora c’è attesa nello scoprire chi sarà il suo avversario per lo spettacolare atto conclusivo di domenica: nella notte italiana la sfida tra Novak Djokovic e Lucas Pouille, con il serbo ovviamente grande favorito. Andiamo a scoprire il programma della Finale ...

Australian Open 2019 - Rafael Nadal : “Tutto praticamente perfetto nel torneo per me” : Un Rafael Nadal in formato davvero super quello che stiamo vedendo in questi giorni nel primo Slam della stagione: gli Australian Open. Lo spagnolo non ha perso neanche un set fino ad ora e si è sbarazzato con un nettissimo 6-2 6-4 6-0 in semifinale del giovane Stefanos Tsitsipas. Raggiunto l’ultimo atto, dove attenderà il vincitore dell’altra semifinale tra Pouille e Djokovic, l’iberico va a caccia del secondo successo in ...

Australian Open : in finale Osaka e Kvitova - è sfida per il numero 1 : MELBOURNE - Petra Kvitova e Naomi Osaka si giocheranno il titolo all'Australian Open 2019 e il posto da numero 1 del mondo. La ceca, mai oltre il terzo turno negli Slam l'anno scorso, ha sconfitto Danielle Collins 7-6 6-0. Kvitova, che non era mai arrivata alla seconda settimana a Melbourne dalla semifinale del 2012,...

Australian Open junior : Musetti e Zeppieri si sfideranno in semifinale : Australian Open junior: un italiano sarà certamente nell’atto finale del torneo, dato che Musetti e Zeppieri si affronteranno in semifinale semifinale tutta azzurra agli Australian Open junior. Domani si sfideranno per un posto in finale Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri. A Melbourne prima di loro si erano spinti così avanti solo Thomas Fabbiano nel 2007 e Filippo Baldi nel 2013. Gli stessi Musetti e Zeppieri, che si allenano al ...

Tennis - Australian Open Junior - derby Musetti-Zeppieri in semifinale : Ci sono due record da segnare sul taccuino, nella splendida impresa di Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri, che si troveranno di fronte in semifinale negli Australian Open Under 18. Per la prima volta, ...

Australian Open 2019 - Rafael Nadal rullo compressore. Tsitsipas spazzato via : il maiorchino vola in finale e attende Djokovic : A dieci anni di distanza dalla prima volta, e a due dall’ultima, Rafael Nadal, in una caldissima serata di Melbourne, va per la quinta volta a caccia di un titolo che ha conquistato in una sola occasione: quello degli Australian Open. Il mancino di Manacor supera in tre set il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-2 6-4 6-0, ponendo dunque fine al cammino esplosivo di uno dei tennisti di cui più sentiremo parlare negli anni a ...

Australian Open – Nadal spazza via Tsitsipas : lo spagnolo è il primo finalista : Rafa Nadal strapazza Stefanos Tsitsipas in semifinale: il tennista spagnolo è il primo finalista degli Australian Open Semplicemente incontenibile. Rafa Nadal in meno di due ore di gioco spazza via Stefanos Tsitsipas, giustiziere di Roger Federer, diventando il primo finalista degli Australian Open. Il tennista spagnolo, numero 2 al mondo, si impone in 3 set con il punteggio di 2-6 / 4-6 / 0-6, senza lasciare scampo al suo avversario, ...