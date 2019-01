Australian Open 2019 | Rafael Nadal rullo compressore Tsitsipas spazzato via | il

Tennis - Australian Open Junior - derby Musetti-Zeppieri in semifinale : Ci sono due record da segnare sul taccuino, nella splendida impresa di Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri, che si troveranno di fronte in semifinale negli Australian Open Under 18. Per la prima volta, ...

Australian Open – Nadal spazza via Tsitsipas : lo spagnolo è il primo finalista : Rafa Nadal strapazza Stefanos Tsitsipas in semifinale: il tennista spagnolo è il primo finalista degli Australian Open Semplicemente incontenibile. Rafa Nadal in meno di due ore di gioco spazza via Stefanos Tsitsipas, giustiziere di Roger Federer, diventando il primo finalista degli Australian Open. Il tennista spagnolo, numero 2 al mondo, si impone in 3 set con il punteggio di 2-6 / 4-6 / 0-6, senza lasciare scampo al suo avversario, ...

Australian Open – Le stranezze di Naomi Osaka : “in Giappone esco di notte con una parrucca - mi serve per…” : Naomi Osaka sorprende tutti con le sue dichiarazioni in conferenza stampa: la tennista nipponica svela un particolare segreto sulle sue abitudini in Giappone Dopo la passata stagione, nella quale ha ottenuto risultati straordinari, diventando anche campionessa degli US Open, Naomi Osaka ha avuto un grande incremento di popolarità. In una delle sue curiose conferenze stampa, la tennista nipponica ha spiegato di essere stata costretta (in ...

Tennis - Australian Open - Nadal e Tsitsipas a caccia della finale : Sefanos Tsitsipas, alla prima semifinale Slam della vita ad appena 20 anni, è in campo contro il guerriero Nadal che va a caccia dello Slam numero 18 per avvicinare sempre di più il Magnifico Federer ...

Australian Open Juniores 2019 : Lorenzo Musetti “Vincerà chi entrerà meglio in campo” - Giulio Zeppieri “Sarà una partita speciale” : Ci sarà un derby italiano in semifinale nel tabellone maschile degli Australian Open Juniores 2019. Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri si sono qualificati per il penultimo atto del primo Slam dell’anno. Musetti è testa di serie numero uno e ha sconfitto nei quarti di finale lo spagnolo Nicolas Alvarez Varona: “Ho iniziato benissimo andando avanti 5-1 con due break di vantaggio, poi io sono un po’ calato e il mio avversario è ...

LIVE Nadal-Tsitsipas - Semifinale Australian Open 2019 in DIRETTA : l’iberico vince il primo set per 6-2 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima Semifinale del tabellone maschile degli Australian Open 2019 tra lo spagnolo Rafael Nadal e il greco Stefanos Tsitsipas. Un confronto tanto atteso quello che vedremo nella Rod Laver Arena di Melbourne. Si sfidano il leone maturo e quello giovane e in palio ci sarà il posto in finale. L’iberico arriva all’appuntamento da favorito: nessun set perso e tanta convinzione nei propri ...

Tennis - Australian Open : Osaka-Kvitova - finale-show e sfida per il numero 1 : MELBOURNE - Partita doppia in finale all'Australian Open 2019. Petra Kvitova e Naomi Osaka si giocheranno il titolo nel primo Slam dell'anno e il posto da numero 1 del mondo. La ceca, mai oltre il terzo turno negli Slam l'anno scorso, ha sconfitto Danielle Collins 7-6 6-0. Kvitova, che non arrivava alla seconda settimana a Melbourne dalla semifinale del 2012, ...

Djokovic-Pouille - Semifinale Australian Open 2019 : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : La seconda Semifinale maschile degli Australian Open 2019 vedrà affrontarsi Novak Djokovic e Lucas Pouille. Il serbo si è qualificato dopo aver usufruito del ritiro di Kei Nishikori nei quarti di finale, mentre il francese è la grande sorpresa dello Slam Australiano e ha superato in quattro set il canadese Milos Raonic. Djokovic vuole raggiungere la finale per conquistare il settimo Australian Open della carriera, mentre la guida tecnica di ...

VIDEO Highlights Australian Open - Lorenzo Musetti e un tweener da sogno! Colpo fantastico dell’azzurro : Gli Australian Open Juniores 2019 parlano italiano. fantastico derby azzurro in semifinale tra Giulio Zeppieri e Lorenzo Musetti. Quest’ultimo è testa di serie numero uno del tabellone e ha sconfitto in semifinale lo spagnolo Nicolas Alvarez Varona in due set combattutissimi. Il 16enne di Carrara si è reso protagonista del Colpo più spettacolare della giornata, un tweener incredibile e soprattutto molto coraggioso, visto che è stato fatto ...

Australian Open donne : la finale sarà Kvitova-Osaka : Saranno Petra Kvitova e Naomi Osaka le protagoniste della finale di sabato agli Australian Open , primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne . Nella semifinale della parte bassa del ...

Tennis - Australian Open : la giapponese Osaka in finale : La giapponese Naomi Osaka riprende da dove ha finito , aveva vinto l'ultimo Slam a Flushing Meadows , e va a giocarsi la finale degli Australian Open . Osaka , 22 anni, ha battuto Karolina Pliskova in ...

Australian Open 2019 - Petra Kvitova “Adoro giocare le finali” - Naomi Osaka “Preferisco brillare al sole” : La finale femminile degli Australian Open 2019 vedrà opposte Naomi Osaka e Petra Kvitova. Le ceca è stata la prima a qualificarsi per l’ultimo atto a Melbourne dopo aver superato in due set l’americana Danielle Collins. Nell’intervista post partita, Kvitova ha parlato a Jim Courier della finale appena raggiunta: “Adoro giocare le finali. Questo risultato significa tutto. Il motivo per cui ho lavorato così tanto è per ...

VIDEO Osaka-Pliskova Highlights Australian Open - grande battaglia e la giapponese vola in finale : Naomi Osaka è in finale agli Australian Open 2019 dopo aver sconfitto in tre set la ceca Karolina Pliskova con il punteggio di 6-2 4-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Una semifinale che si è giocata in una Rod Laver Arena con il tetto chiuso per proteggere le due giocatrici dal caldo intenso di Melbourne con temperature oltre i 35 gradi. Partita molto combattuta, soprattutto nel secondo e terzo set. Per la giapponese è la seconda finale Slam ...

Australian Open donne - Finale Kvitova-Osaka : Roma, 24 gen., askanews, - Saranno Petra Kvitova e Naomi Osaka le protagoniste della Finale di sabato agli Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne. Nella semiFinale ...