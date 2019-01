«Atletico | rinnovo vicino per Simeone»

Inter - nuova proposta di rinnovo dell' Atletico Madrid a Godin : la risposta : Nuovo tentativo dell' Atletico Madrid per il rinnovo di Diego Godin . Il Corriere dello Sport rivela che i Colchoneros sono tornati alla carica con una nuova proposta economica. Altro no dell'uruguaiano, che ha ribadito la sua volontà di non firmare a determinate condizioni.

Atletico Madrid - rinnovo da record per Simeone : superato anche Griezmann : Il Cholo Simeone intende legare il proprio nome al futuro dell’Atletico Madrid, il club lo trattiene grazie ad un rinnovo da urlo L’Atletico Madrid e il Cholo Simeone sono molto vicini a raggiungere un accordo per rinnovare il contratto dell’allenatore argentino, secondo quanto riportato da Radio Marca. I negoziati sono iniziati in estate e sono in procinto di dare i loro frutti con la firma di un nuovo contratto, con ...