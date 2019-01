VITTORIA SCHISANO Video | Disforia di genere? Un bambino di 3-4 anni sa già chi è

VITTORIA SCHISANO : «La vita che volevo» : Vittoria SchisanoVittoria SchisanoVittoria SchisanoVittoria SchisanoVittoria SchisanoVittoria SchisanoCome in un puzzle. Non appena il pezzo più importante trova il giusto incastro, tutti gli altri quasi automaticamente vanno al loro posto. Vittoria Schisano, 35 anni, ha detto definitivamente addio a Giuseppe in una clinica di Barcellona nella primavera 2014. Poi ha vissuto la sua prima estate in bikini, finalmente libera. Gli altri traguardi ...