Scopriamo i titoli disponibili con l' Humble Caffeine Bundle

eurogamer

: Scopriamo i titoli disponibili con #HumbleCaffeineBundle - Eurogamer_it : Scopriamo i titoli disponibili con #HumbleCaffeineBundle - MagicMerchant78 : In arrivo in arrivo in Italiano grazie a Ghenos Games, Wingspan è uno dei titoli più attesi dell'inizio di questo 2… - ICWwrestlingIT : ?? ICW FIGHT FOREVER #2: ONLINE IL TRIPLE THREAT TAG TEAM MATCH! ?? Direttamente dal secondo capitolo di ICW Fight… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Oggi il notopropone il suo, come al solito questo pacchetto vi permetterà di mettere le mani su ottimiad un prezzo davvero basso. Vediamo di cosa si tratta.Come riporta Rock Paper Shothun, pagando un dollaro potrete mettere le mani su:Pagando la cifra media avrete accesso al sempreverde This War Of Mine, titolo targato 11 bit studios in cui dovrete far sopravvivere un gruppo di civili durante un sanguinoso conflitto. Ken Follett's The Pillars Of The Earth è invece un adattamento in stile Telltale del famoso romanzo, aspettatevi religione e macchinazioni politiche in stile medievale. Concludiamo con Dear Esther, esponente dei cosiddetti "simulatori di passeggiate" che presenta paesaggi davvero evocativi.Read more…