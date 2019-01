Oroscopo del 6 febbraio | Pesci in risalita

L'Oroscopo del 25 gennaio - amore di coppia : Vergine innamorato - Scorpione distaccato : L'amore di coppia è come un gioco, da vivere in due approfondendo nel quotidiano le sensazioni e le emozioni, ma anche condividendo gioie e dolori. L'oroscopo amore di coppia nella giornata di venerdì 25 gennaio non perde un colpo nell'individuare il cammino della vita di ciascun segno zodiacale. Gli astri rimprovereranno o rafforzeranno i sentimenti, incoraggiando in ogni caso l'amore. Puntiamo un riflettore sui sentimenti delle coppie ...

Oroscopo del 25 gennaio - Luna in Bilancia : ottimo fine settimana per gli Scorpioncini : L'Oroscopo del giorno 25 gennaio 2019 è pronto a regalare emozioni o a creare scompiglio in merito al prossimo venerdì. Curiosi di scoprire qualche bella notizia in arrivo dall'Astrologia? Intanto, da segnalare proprio durante le prime ore del periodo l'ingresso della Luna in Bilancia, precisamente alle ore 05:02 del primo mattino. Proseguendo intanto il discorso, ricordiamo a coloro che ancora non lo sapessero che in questo contesto andremo ad ...

Paolo Fox - Oroscopo del 23 gennaio 2019 : le previsioni di oggi : oroscopo Paolo Fox di oggi 23 gennaio: le previsioni a I Fatti Vostri Torna il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri le previsioni di oggi 23 gennaio 2019. Ieri Paolo Fox ha anticipato le previsioni di oggi. L’Ariete vive una condizione di disagio sia in amore che sul lavoro ma il recupero è vicino. Il Toro ha voglia di viaggiare, pretende delle risposte. I ...

Oroscopo del 5 febbraio : Gemelli 'vola' in alto : In questo martedì 5 febbraio 2019 troviamo Plutone, Saturno e Venere in Capricorno. Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci. Marte ed Urano retrogrado in Ariete. Sole, Luna e Mercurio in Acquario. Nodo Lunare in Cancro nella nona casa. Di seguito le previsioni per tutti i segni zodiacali. Gemelli top Ariete: poca voglia di fare. Martedì che vedrà i nativi apatici verso le incombenze lavorative portando a compimento meno del solito. Recupereranno ...

Oroscopo giornaliero - amore di coppia del 24 gennaio : Gemelli ottimista - Leone libero : L'Oroscopo dell'amore di coppia nella giornata di giovedì 24 gennaio lancia riflessi stellari in particolar modo sull'Ariete, il Leone e il Capricorno, esortandoli a migliorare la propria sfera affettiva, con coraggio, quasi attingendo ad una forza sovrannaturale che sposta le montagne con un sol dito. Cosa ci riservano le previsioni astrali per gli altri segni dello Zodiaco? Sicuramente l'amore di coppia dovrà volare, toccando vette mai ...

Oroscopo dell'amore single 23 gennaio : Sagittario conquistatore - Acquario capriccioso : Cosa ci svelano gli astri nella giornata di mercoledì 23 gennaio? Sarà un nuovo appuntamento dedicato all'amore e alla ricerca della persona desiderata? I single riusciranno a trovare l'anima gemella? Ecco di seguito le previsioni astrologiche segno per segno nell'Oroscopo dell'amore specificamente per i single. L'Oroscopo e gli 'ostacoli del cuore' dall'Ariete alla Vergine Ariete: sentite forte il bisogno di uscire fuori dagli schemi, ...

Oroscopo del 4 febbraio : splendidi influssi per l'Acquario : In questo lunedì 4 febbraio 2019 troviamo Urano e Marte in Ariete. Giove in Sagittario e Nettuno in Pesci. Saturno, Plutone e Venere nel segno del Capricorno. Mercurio, Sole e Luna in Acquario. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Di seguito le previsioni per tutti e dodici i segni zodiacali. Energie sprecate per l'Ariete Ariete: un gran da fare ma poca lucidità per portare a termine con dovere le mansioni. I nativi potrebbero perdere ...

Oroscopo del 23 gennaio : bene lo Scorpione - stanca la Bilancia : L'ultima settimana del mese ha ormai preso il via, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per questa nuova giornata? Ecco qui di seguito l'Oroscopo di mercoledì 23 gennaio 2019 segno per segno, da Ariete a Pesci, con previsioni su amore, lavoro e salute. Astri e stelle del giorno 23 gennaio 2019, per tutti i segni Ariete: durante le prime giornate della settimana potrebbero essere nati dei contrasti all'interno dei rapporti ...

Oroscopo dell'Acquario : a febbraio tanti nodi da sciogliere - anche sul lavoro : Per i nati sotto il segno dell'Acquario, il mese di febbraio si profila come un periodo pieno di insidie e servirà, quindi, buon senso e pazienza per venire a capo di alcune situazioni complicate, che potrebbero delinearsi all'orizzonte fin dalla prima settimana del mese, secondo quanto previsto dall'Oroscopo mensile. L'Acquario e il mondo del lavoro, problemi in vista Una serie di difficoltà sono alle porte, in un ambito, quello lavorativo, ...

Oroscopo del 24 gennaio con stelline : Mercurio in Acquario porta bene ai Sagittarini : L'Oroscopo del giorno 24 gennaio è arrivato: curiosi di sapere se ci sono buone notizie per il vostro segno? Lo scopriremo insieme passo passo, intanto c'è da far presente la presenza del Pianeta Mercurio in Acquario a partire dalle ore 05:50 di questo giovedì. Ricordiamo che ad essere messi "sotto torchio" in questa sede saranno solo i simboli astrali compresi nella seconda sestina. Ovviamente, per quei pochi che non lo sapessero, fanno parte ...

Oroscopo della Bilancia a febbraio 2019 : sarà un mese di grandi sacrifici : Il mese di febbraio, secondo le previsioni degli studiosi dell'Oroscopo, riserverà ai nati sotto il segno della Bilancia ben poche sorprese positive, perché le congiunture astrali sono sfavorevoli, con eccezione per i primi giorni del mese. Fino al 5 febbraio infatti avrete l'opportunità di concludere dei buoni affari, poi le condizioni peggioreranno radicalmente e vi renderete conto di attraversare un periodo difficile. Bilancia e amore: un ...

Oroscopo di Paolo Fox di oggi : le previsioni del 22 gennaio : I Fatti Vostri: Oroscopo di Paolo Fox del giorno Paolo Fox ha svelato l’Oroscopo del 22 gennaio a I Fatti Vostri. Anche ieri l’astrologo di Rai2 ha anticipato le previsioni odierne affermando che l’Ariete inizierà il martedì sottotono, mentre il Leone cercherà conferme. Per quanto riguarda il Sagittario il segno potrà puntare sul lavoro e vedere risultati. Riguardo ai segni di aria, Paolo Fox ha affermato che i Gemelli ...

Oroscopo del 3 febbraio : Acquario col vento in poppa : In questa domenica 3 febbraio 2019 troviamo il Sole, Mercurio e per metà giornata la Luna nel segno dell'Acquario. Nella prima parte della domenica la Luna transiterà nel Capricorno assieme agli stabili Plutone e Saturno. Nettuno in Pesci e Nodo Lunare in Cancro nell'ottava casa. Urano e Marte in Ariete. Ariete disorganizzato Ariete: la molta voglia di fare dei nativi si scontrerà con la scarsa capacità organizzativa che non gli permetterà di ...

Oroscopo del giorno 22 gennaio : sottotono il Toro : In arrivo una nuova giornata del mese per tutti i segni dello zodiaco. Di seguito l'Oroscopo con lavoro, amore e salute per la giornata di martedì 22 gennaio dall'Ariete ai Pesci. Ariete: in amore la situazione generale è dalla vostra parte, con le persone del Leone o del Sagittario potreste avere qualche emozione in più. Nel lavoro Saturno è dissonante e potrebbe portare qualche blocco. Possibile anche qualche novità....Continua a leggere