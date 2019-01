Nuove ipotesi sull' omicidio di Gorlago | Stefania potrebbe esser stata bruciata viva

Più tempo del previsto per il 5G di TIM : Nuove ipotesi sul piano di lavoro : Il 5G di TIM rappresenta senza ombra di dubbio uno degli aspetti più interessanti nell'ambito della nuova frontiera in cui i principali operatori si ritroveranno a competere nei prossimi anni. Un un vero e proprio esame soprattutto per compagnie telefoniche consolidate come TIM. Le notizie trapelate oggi 13 dicembre vanno in direzione opposta rispetto a quanto emerso di recente con Vodafone, che come si potrà notare dal nostro approfondimento di ...

Pensioni : Quota100 solo per 3 anni - Nuove ipotesi allo studio del governo : Sarebbe pronta la riforma delle Pensioni che dovrà adesso essere tradotta in un emendamento alla legge di Bilancio 2019 al vaglio del Parlamento e di Bruxelles che guarda con grande attenzione e preoccupazione ai conti pubblici dell’Italia. In attesa della quota 41 per tutti, ovvero la possibilità di andare in pensione con 41 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica, il pacchetto previdenziale su cui sta lavorando in ...

Pensione anticipata o quota 100 nel 2019 : Nuove ipotesi di uscita a 62 anni o 42 e 10 mesi : Emergono ulteriori novità sulla possibile applicazione della quota 100 per le pensioni del 2019 e sull'adeguamento della Pensione anticipata ai requisiti di uscita previsti dalla vigente riforma Fornero. Sulla quota 100, più nel dettaglio, si ipotizza l'ipotesi di un prestito-ponte per il versamento del Trattamento di fine servizio (o rapporto) per i dipendenti statali e della scuola. Inoltre, le pensioni con quota 100 prevederebbero un ...

Acque minerali tra ipotesi di Nuove tasse e sostenibilità : Roma, askanews, - L'industria italiana delle Acque minerali, leader nel mondo con 130 imprese, 300 marchi, 40 mila addetti, 14,5 miliardi di litri prodotti, vive un momento di incertezza tra rischi di ...