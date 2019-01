Letizia di Spagna | i look che fanno impallidire Meghan Markle e Kate Middleton

dilei

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)dinon sbaglia une dà una lezione di stile a, ma soprattutto aIn due giorni la Regina spagnola ha sfoggiato due outfit estremamente eleganti e in un certo senso molto simili, sebbene uno fosse per la sera e l’altro per un evento diurno. In entrambi i casi Donnaha indossato semplicemente una camicia bianca e una gonna, aggiudicandosi il titolo della più elegante con semplici, ma ben studiati, capi.Di serae suo marito Felipe hanno ricevuto a Palazzo il corpo diplomatico. La Sovrana si è presentata con una camicia di seta bianca, con collo alla coreana, del suo stilista preferito Hugo Boss, che ha abbinato a una splendida gonna lunga in velluto bordeaux, a portafoglio che giocava con uno spacco solo apparentemente provocante, e décolletée coordinate, firmate Uterque. Capelli raccolti in uno chignon e orecchini ...