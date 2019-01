Celentano perde ancora contro Rai1 | crollano gli ascolti di Adrian

lanostratv

: @NychSenpai Celentano non è mai stato così figo neanche da giovane. La Mori lasciatela perde, che era pure meglio! - Quoque_tu_Brute : @NychSenpai Celentano non è mai stato così figo neanche da giovane. La Mori lasciatela perde, che era pure meglio! - Jess7510_ : @3Spadaccino Ma non ha molto senso. Chi ci perde sono loro, due prof su tre di canto non sono d'accordo con la pro… - mr_sendmen : Perde il confronto con #lacompagniadelcigno ma per i media #Adrian é un successo di share...spiace per Celentano ma… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)battuto da Liberi di Scegliere: disastro totale per, la serie evento difloppa. La seconda puntata, andata in onda martedì 22 gennaio, ha avuto un brusco calo: Aspettando, che ha visto il Molleggiato in scena nel teatro Camploy di Verona per un blitz di pochissimi minuti in cui ha regalato una delle sue leggendarie pause, ha interessato 4.179.000 telespettatori pari al 17,70%, rispetto ai 5.997.000 telespettatori e il 21,92% registrati al debutto. Il cartoonè stato seguito da 2.883.000 telespettatori pari al 13,30% di share, rispetto ai 4.544.000 telespettatori e il 19,08% registrato nella prima puntata. Dopo La Compagnia del Cigno, un’altra serie diha avuto la meglio sul diretto competitor:è stato battuto da Liberi di Scegliere. Sono stati 4.179.000 telespettatori, pari al 17,70% di share, a seguire la ...