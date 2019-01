Calcio – Che guaio per il fratello di Balotelli | 7 turni di stop per Enock

Angelino Alfano - da avvocato si occuperà anche di Calcio : per chi va a lavorare : Angelino Alfano, lo scorso giugno, era entrato nel prestigioso studio legale BonelliErede con una delega specifica su Africa e Medio oriente, in virtù del suo pregresso incarico (e dunque dei contatti e legami stretti in quell'esperienza) da ministro degli Esteri. Il suo ritorno alla professione leg

L'Università di Padova e i segreti del Calcio : più che le statistiche conta il Team Brain : Il prof. Marchiori ha presentato uno studio in cui ogni squadra viene vista, in simbiosi con il campo di gioco, come un vero e proprio cervello (il Team Brain).

Calciomercato Chelsea - visite a Londra per Higuain. Ma non giocherà col Tottenham : il giorno di Gonzalo Higuain al Chelsea. Il centravanti argentino è partito questa mattina con un volo privato da Milano Linate , ben distante dagli sguardi di tifosi e giornalisti, ed è atterrato ...

Calciomercato Chelsea - Sarri accoglie Higuain : Prendere uno dei migliori attaccanti al mondo a gennaio è molto difficile, per questo la società ha fatto molto bene. Non era facile riuscirci Sarri on Gonzalo Higuain: 'He is a very strong striker, ...

Cara di Castelnuovo - tra i migranti da trasferire anche Anszou Cissé : idolo della squadra di Calcio : «Non so quando dovrò partire, né dove mi porteranno- racconta il bomber (così lo chiamano in paese) -. Non sarà facile trovare un’altra squadra in cui giocare»

Calciomercato Milan - iniziate le visite mediche di Piatek : nel pomeriggio la firma sul contratto : L’attaccante polacco ha iniziato le visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano, nel pomeriggio la firma sul contratto. Higuain intanto è arrivato in Inghilterra visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano per l’attaccante polacco Krysztof Piatek prossimo rinforzo del Milan. Il 23enne si sta sottoponendo alle visite mediche di rito e successivamente firmerà il contratto che lo legherà ai rossoneri. Niente idoneità ...

Calciomercato : Piatek al Milan - Higuain verso il Chelsea. Marcelo vuole la Juventus : Inizia oggi la nuova avventura di Piatek al Milan: quasi 40 milioni di euro la cifra dell'operazione, senza alcuna contropartita tecnica. Stamattina visite mediche a Milanello e poi la firma. Il Genoa ...

Emiliano Sala - l'ex fidanzata : "Altro che incidente - indagate sulla mafia del Calcio" : Mentre i soccorritori cercano ancora tracce di Emiliano Sala , l'ex fidanzata lancia pesanti accuse, tutte da dimostrare, che gettano un'ombra sull'incidente aereo del giocatore argentino: "...

Calciomercato amarcord : 'Affaracci' - Kanchelskis alla Fiorentina - 1997 - : Non è dato sapere se quella mossa l'abbia ideata dopo aver incrociato il ciclone Taribo, per preservarsi tibie e caviglie da possibili attacchi futuri. Di sicuro gli avrebbe salvato la carriera se l'...

Reina : «Higuain? L'ho abbracciato. Il Calcio è anche questo» : Queste le sue parole sul titolare Gianluigi Donnarumma : " Al momento posso fare poco, perciò nel frattempo provo a far diventare Gigio uno dei migliori portieri al mondo. Ha tutte le potenzialità ...

Calciomercato - Kouamè : 'Piatek attaccante vero - segna anche da casa sua. Al Milan farà bene' : Una perdita importante per i rossoblù, come ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport il suo partner d'attacco, Christian Kouame: "Mi spiace che Piatek vada via - ha ammesso il giovane ivoriano, una ...

Bolt - addio Calcio : "Bello finché è durato" : stato bello finché è durato". Così Usain Bolt ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio, dopo aver sostenuto diversi allenamenti e provini in giro per il mondo fino alla doppietta in amichevole con i Central Coast Mariners, non sufficiente per strappare il contratto con il club australiano, quantomeno alle cifre richieste. Il 32enne giamaicano, dopo ...

Calcio femminile - amichevole Italia-Galles 2-0 : una doppietta di Mauro stende le gallesi sotto la neve a Cesena : Seconda vittoria nella seconda amichevole dell’Italia di Calcio femminile, in programma in questa settimana dedicata alla selezione nostrana di Milena Bertolini. Al “Manuzzi” di Cesena, sotto la neve, le azzurre si sono imposte 2-0 grazie ad una doppietta di Ilaria Mauro nel primo tempo che ha permesso alla formazione del Bel Paese di incamerare un altro successo dopo quello di 4 giorni fa contro il Cile ad Empoli. Una prova ...

Ilaria D’Amico : “Amo il mio lavoro e il Calcio ma per la famiglia ci vuole qualche rinuncia” : In un’intervista al Corriere della Sera, Ilaria D’Amico ha parlato della sua relazione con Gigi Buffon, l’ex portiere della Juventus ora al Paris Saint-Germain, con il quale ha una storia dal 2014. I due sono felicemente fidanzati ma dopo anni in cui vivevano a un tiro di schioppo, lei a Milano e lui a Torino, ora con il trasferimento di Buffon a Parigi le cose si sono complicate, come ammette lei stessa.”La nostra vita è ...