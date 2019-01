Cagliari | l' Inter vuole Barella | i nerazzurri accelerano per averlo a giugno RUMORS

Inter - trattativa avviata con il Cagliari per avere Barella in estate (RUMORS) : Uno dei grandi obiettivi dell'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato sarà quello di rinforzare il centrocampo. Si tratta del reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa prima parte della stagione, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista qualitativo. I nerazzurri, infatti, hanno pagato i problemi fisici e non solo di Radja Nainggolan, che comunque è pronto a tornare in campo dal primo minuto questa sera contro ...

Barella all'Inter/ Calciomercato - accordo vicino col Cagliari : la "chiave" è Nandez : Barella all'Inter: ultime notizie di Calciomercato. accordo vicino col Cagliari: la "chiave" per chiudere l'operazione è Nandez del Boca Juniors

Higuain-Chelsea - il Milan tratta Piatek. Il Cagliari blocca Barella - ma è sfida Napoli-Inter : Higuain al Chelsea, ci siamo quasi. Tutti i protagonisti coinvolti nell'affare vogliono arrivare a dama, nelle prossime ore la Juventus parlerà nuovamente con il Chelsea per provare a definire la ...

Maltempo Cagliari : interventi per vento forte - chiusi parchi e cimiteri : forte vento di maestrale oggi in Sardegna: i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari questa mattina sono intervenuti alle prime luci dell’alba, in via Dei Valenzani a Cagliari, per la caduta di un grosso ramo di un albero sulla sede stradale. Si registrano anche cartelli stradali e pubblicitari divelti, tavolini e sedie dei bar trascinati dal vento. Il Comune, in via precauzionale, ha disposto la chiusura di tutti i parchi ...

Inter - Nainggolan come Cristiano Ronaldo : si allena di notte sul lungomare di Cagliari : Cristiano ha lanciato una "moda" e alcuni calciatori l'hanno seguito: correre di notte . E' il caso di Radja Nainggolan , centrocampista dell'Inter. Il portoghese l'ha fatto nel deserto di Dubai, ...

Inter - blitz di Zhang : due giocatori al Cagliari per avere Barella : ' Si muove Zhang '. Così apre oggi il Corriere dello Sport a proposito di Nicolò Barella a tutta pagina: 'Il presidente dell'Inter chiama Giulini e non è spaventato dal Chelsea: il rilancio è arrivo, il Cagliari vuole il cartellino di Eder più il ...

Inter - Nainggolan a Cagliari : famiglia - spiaggia e voglia di normalità : Il ritorno alla normalità. Radja cercava soltanto questo. Dalla sera del 30 dicembre Nainggolan è a Cagliari dove, prima di spiccare il volo, aveva comprato una casa. Le vacanze invernali le trascorre ...

Botti e spettacoli pirotecnici in barba ai divieti - è polemica nell'hinterland Cagliaritano : L'articolo Botti e spettacoli pirotecnici in barba ai divieti, è polemica nell'hinterland cagliaritano proviene da Casteddu On line .

Lazio-Cagliari 3-1 - Inzaghi si gode la vittoria : “Giusta interpretazione” : LAZIO CAGLIARI 3-1, PARLA Inzaghi- Serviva una vittoria in casa Lazio, una vittoria fin troppo sfuggita nelle ultime giornate, per ritrovare morale e punti in classifica. La vittoria è arrivata, al termine di una bella prestazione, e mister Inzaghi si può godere, oltre ai 3 punti, anche delle risposte dai suoi uomini chiave. Oggi contro […] L'articolo Lazio-Cagliari 3-1, Inzaghi si gode la vittoria: “Giusta interpretazione” ...

Italia-Cina - a Cagliari il più grande evento di internazionalizzazione fra i due Paesi. Paci : Sardegna esempio di alta tecnologia : Un dato da capitalizzare, che può portare un grande contributo all'economia dell'isola. Per esempio, attraverso un volo diretto Sardegna-Cina da attivare entro un anno, ipotesi a cui stanno lavorando ...

Cagliari-Roma LIVE : squadre negli spogliatoi per l’intervallo [VIDEO] : INTERVALLO – Roma sul doppio vantaggio alla “Sardegna Arena” grazie ai gol di Cristante e di Kolarov (con la collaborazione di Cerri). I padroni di casa hanno provato a giocare palla a terra, ma il primo pericolo concreto per Olsen è arrivato al 45′. Troppo poco per impensierire i giallorossi, entrati in campo con la giusta convinzione. 45′ – Farias! Il brasiliano arriva davanti a Olsen, che lo ipnotizza ...

Inter - occhi su Barella del Cagliari ma per Giulini è incedibile : L'annata dell'Inter fino a questo momento è stata sicuramente positiva. In campionato l'obiettivo è quello di confermarsi in zona Champions e al momento i nerazzurri sono terzi in classifica con ventinove punti, a più quattro sul Milan quarto e a più cinque sulla Lazio quinta. In Europa la squadra di Luciano Spalletti, invece, ha sovvertito ogni tipo di pronostico e si giocherà la qualificazione agli ottavi di finale all'ultima giornata, ...

Cercato dall'Inter - Cragno si racconta : 'A Cagliari sto benissimo. Buffon il mio idolo - Donnarumma mi perseguita...' : Alessio Cragno , portiere del Cagliari , migliore in campo nello 0-0 contro il Torino dell'ultimo turno, si racconta al Corriere dello Sport : 'Migliore in campo? Ma no, il vento ci ha frenati, impedendoci di giocare come sappiamo. Tutti però abbiamo dato qualcosa di più a livello difensivo. La parata più difficile? Quella su Belotti,...

Cagliari - le ultime su Pavoletti e sull’intervento subito da Castro : La partita contro il Torino ha messo in apprensione i tifosi del Cagliari che, dopo aver perso Castro per il resto della stagione, hanno temuto di dover fare a meno di Pavoletti per un po’. L’attaccante rossoblu ha sentito dolore ai flessori della coscia sinistra e ha chiesto il cambio, ma solo oggi ha svolto gli esami di rito: fortunatamente si è trattato solo di sovraccarico muscolare, quindi Pavoletti potrebbe anche scendere ...