LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 22 gennaio. Stefanos Tsitsipas in semifinale tra gli uomini - Danielle Collins tra le donne. Ora Kvitova-Barty : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona giornata degli Australian Open di tennis: sul cemento outdoor di Melbourne è tempo di quarti di finale degli Australian Open di tennis. A Melbourne per quanto concerne il torneo maschile è aperta la corsa al titolo che Roger Federer non ha difeso, mentre tra le donne, oltre alla successione a Caroline Wozniacki nell’albo d’oro, con l’eliminazione di Simona Halep si è ...

Stefanos Tsitsipas in semifinale agli Australian Open : ecco l’avversario dell’ellenico. Data - programma - orario e tv : Il greco Stefanos Tsitsipas supera in quattro partite lo spagnolo Roberto Baustista Agut e va in semifinale agli Australian Open di tennis. Per conoscere il suo prossimo avversario l’ellenico dovrà attendere l’ultim match di giornata, quello tra lo statunitense Frances Tiafoe e lo spagnolo Rafael Nadal. Il penultimo atto del torneo si giocherà giovedì 24 alle ore 9.30 italiane sulla Rod Laver Arena. Di seguito il programma del match ...

Australian Open 2019 - il tabellone di Roger Federer. Insidia Tsitsipas negli ottavi di finale - possibile semifinale contro Nadal : Il primo Slam della stagione è ormai alle porte e dal 14 al 27 gennaio 2019 i più forti giocatori del panorama tennistico internazionale si confronteranno in quel di Melbourne (Australia) per portarsi a casa il successo. Roger Federer si presenta ai nastri di partenza da vincitore dell'edizione 2018. Lo svizzero ha messo la propria firma in sei occasioni, un record che condivide insieme al rivale serbo Novak Djokovic (numero uno del mondo) e ...

Andreas Seppi spettacolare! Rimonta Tsitsipas e conquista la semifinale contro Schwartzman : Andreas Seppi si qualifica per le semifinali del torneo ATP di Sydney dopo aver centrato una bellissima vittoria in Rimonta contro il greco Stefanos Tsitsipas, numero 15 del mondo e prima testa di ...

