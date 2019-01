Tennis | Simona Halep non sarà più la numero 1 WTA In quattro per la successione | Petra

oasport

: Quando ti senti la n.1... ma non ti chiami @Simona_Halep! ?? @serenawilliams #AusOpen #tennis - SuperTennisTv : Quando ti senti la n.1... ma non ti chiami @Simona_Halep! ?? @serenawilliams #AusOpen #tennis - rigatoandrea74 : RT @SuperTennisTv: Quando ti senti la n.1... ma non ti chiami @Simona_Halep! ?? @serenawilliams #AusOpen #tennis - alessandra_gb : Quando ti senti la n.1... ma non ti chiami Simona Halep! ?? Serena Williams #AusOpen #tennis -

(Di martedì 22 gennaio 2019)da lunedì nonpiùuno al mondo: la vittoria della cecaKvitova contro l’australiana Ashleigh Barty detronizza lata romena ed apre la lotta alla. Sonole pretendenti alla vetta WTA: la nipponica Naomi Osaka, l’ucraina Elina Svitolina e le ceche Karolina Pliskova e, appunto,Kvitova. Di questesoltanto Pliskova è già statauno, mentre Kvitova al massimo è arrivata al due, Svitolina al tre e Osaka alPer ora l’unica ad aver scavalcatoè Kvitova, che ora farà da spettatrice alle sfide di domani: il match tra Osaka e Svitolina è un vero e proprio duello per proseguire la corsa verso la vetta. La nipponica, in caso di vittoria, scavalcherà Kvitova, in caso contrario l’ucraina resterebbe ancora attardata, ma sarebbe ancora in corsa per il trono mondiale.Stesso discorso per ...