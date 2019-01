Taiwan | muore di freddo sulle montagne Gigi Wu | la ' scalatrice in bikini'

Blastingnews

(Di martedì 22 gennaio 2019) Era famosa per le scalate in, e per questo era anche chiamata dai fans "Hiker". Ma purtroppo un incidente di percorso è costato la vita aWu, che è morta per ipotermia dopo essere caduta in una gola mentre percorreva il sentiero di Batongguan, nel Parco Nazionale di Yushan, situato a(il suo luogo natio). Nel corso della sua carriera aveva scalato lepiù alte, con la sola differenza che, dopo aver scalato i monti in tutta sicurezza con l'abbigliamento consono alla situazione, una volta arrivata in cima era solita togliersi i vestiti e rimanere con il solo costume. Era molto nota sui social network, dove appunto pubblicava le foto più belle (contava circa 14.000 followers). La notizia ha lasciato davvero di stucco tutta la nazione. La donna infatti, nonostante avesse con se un telefono satellitare, con il quale ha chiamato aiuto, non è riuscita a ...