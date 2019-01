Pop Bari | domani riunione preliminare su piano | approvazione in cda 30 gennaio

I guai della Pop olare di Bari tra crediti a rischio e affari sballati : Da settimane l'attenzione del mondo finanziario è concentrata su Genova dove, con Carige, va in scena un altro salvataggio a spese del contribuente. Questa volta però, dopo i casi delle popolari ...

Banca Pop olare Bari : al via il piano De Bustis : ... Popolare di Bari si potrà cosi aprire una nuova fase in grado di attrezzare la Banca a reggere le sfide imposte dalla Vigilanza della Bce e della Banca d'Italia e soprattutto a sostenere l'economia ...

Pop olare Bari il prossimo caso bancario : "Cercherà 500 milioni sul mercato" : Potrebbe essere il prossimo problema bancario italiano. La Popolare di Bari , principale banca dell'Italia meridionale e da tempo in difficoltà, si preparerebbe a varare un piano di rafforzamento ...

Pop Bari : a fine mese cda su piano e rafforzamento patrimoniale : Milano, 10 gen. (AdnKronos) - Banca Popolare di Pari delibererà a fine mese un aumento di capitale. Il gruppo, in una nota che fa seguito alle indiscrezioni del Messaggero, conferma che nel cda convocato per la fine del mese di gennaio, "esaminerà e delibererà in merito al nuovo piano industriale e