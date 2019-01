Londra | spinge in avanti Easyjet

Londra : spinge in avanti Barratt Developments : Seduta decisamente positiva per Barratt Developments , che tratta in rialzo del 2,07%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Barratt Developments evidenzia un andamento più marcato ...

Londra : spinge in avanti Taylor Wimpey : Effervescente Taylor Wimpey , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,75%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Taylor ...

Londra : spinge in avanti Rsa Insurance : Ottima performance per Rsa Insurance , che scambia in rialzo del 2,77%. Lo scenario su base settimanale di Rsa Insurance rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . ...

Londra : spinge in avanti Glaxosmithkline : Ottima performance per Glaxosmithkline , che scambia in rialzo del 2,03%. L'andamento di Glaxosmithkline nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...