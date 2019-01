I Warriors travolgono i Lakers

Basket Nba - LeBron s'infortuna ma i Lakers travolgono i Warriors : Quando LeBron James si è fermato, i Lakers hanno scoperto di valere tanto. Col loro leader fuori per un infortunio all'inguine sinistro meno di 5' dentro la ripresa, i gialloviola completano il ...

