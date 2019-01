Federica Nargi a Verissimo aspetto una bimba

people24.myblog

(Di martedì 22 gennaio 2019) Secondo fiocco rosa in arrivo per, che ospite a “”. L’ex Velina parla per la prima volta parla della sua seconda gravidanza: “Mancano due mesi, sono appena entrata all’ottavo mese, ma non ho ancora preparato niente. Sarà una bambina, regaleremo una sorellina a Sofia”. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, rivela anche chi sarà a decidere il nome della futura bambina: “Sarà un classico nome italiano e lo deciderà Sofia”. “Stiamo ancora decidendo, ma abbiamo dei nomi in ballo. In questo momento ci sono tre nomi in lizza, ma sono molto indecisa. Uno di questi è Bianca ma non sarà questo perché mia figlia ha altre idee. Alessandro mi ha dato carta bianca, perché il nome Sofia l’ha scelto lui” svela. Una storia d’amore con il calciatore del Sassuolo Alessandro Matri che dura da 10 anni e che, ...