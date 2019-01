Emiliano Sala | giocatore appena comprato dal Cardiff | è scomparso | era a bordo di un aereo

Emiliano Sala - scomparso dai radar l'aereo su cui viaggiava l'attaccante del Cardiff City : news e aggiornamenti : Di seguito tutti gli aggiornamenti e la cronaca 11.45 - Coppa di Francia posticipata. In attesa di notizie ufficiali, la gara di Coppa di Francia tra il Nantes, ex squadra di Sala, e l'Entente SSG, ...

Emiliano Sala - l'aereo del calciatore italo-argentino è scomparso dai radar : ore di ansia : Il mondo del calcio è in ansia per il calciatore argentino di origini italiane Emiliano Sala, che militava nel Nantes e che era passato al Cardiff a gennaio. Sala infatti era stato acquistato dal ...

Emiliano Sala - l'aereo del calciatore scomparso dai radar : si teme il peggio per il bomber italo-argentino : Il mondo del calcio è in ansia per Emiliano Sala, calciatore argentino di origini italiane che militava nel Nantes e che stava per passare al Cardiff nel mercato di gennaio. Emiliano Sala si...

Chi è Emiliano Sala - il calciatore scomparso a bordo di un aereo sul Canale della Manica : Il Piper su cui volava l'attaccante argentino di origini italiane appena acquistato dal Cardiff City risulta scomparso dai...

Scomparso Emiliano Sala - il Cardiff : “siamo sconvolti e preoccupati” : “Siamo sconvolti per le ultime notizie che riguardano l’aereo con cui questa notte si sono persi i contatti nel Canale della Manica. Siamo in attesa di ulteriori conferme prima di dare altre notizie e siamo molto preoccupati per Emiliano Sala”. Sono le importanti dichiarazioni del direttore esecutivo del Cardiff, Mehmet Dalman, dopo le notizie sulla scomparsa dell’attaccante Emiliano Sala, a bordo di un ...

Aereo disperso nella Manica - a bordo c'era il calciatore Emiliano Sala : Roma, 22 gen., askanews, - Sono ore di angoscia per Emiliano Sala, 28enne centravanti argentino di lontani origini italiane che si trovava a bordo di un piccolo Aereo da turismo considerato scomparso ...

Ecco chi è Emiliano Sala - l’attaccante scomparso nelle ultime ore [FOTO] : 1/15 LaPresse ...

Emiliano Sala - l’attaccante argentino disperso con il suo aereo nei cieli della Manica : indaga la polizia : disperso. Non si hanno notizie del calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, da ieri sera sparito nei cieli della Manica. L’aereo da turismo con a bordo l’attaccante del Cardiff City era decollato dall’aeroporto francese di Nantes-Atlantique, in direzione di Cardiff. Sul velivolo c’erano altre due persone. L’aereo è scomparso dai radar nei pressi del faro di Casquets, intorno alle 21.30, circa 20 chilometri a nord dell’isola ...

Francia - aereo scomparso dai radar : a bordo anche il calciatore Emiliano Sala : L'aereo di piccole dimensioni su cui viaggiava l'attaccante argentino Emiliano Sala è scomparso dai radar la scorsa notte mentre sorvolava il Canale della Manica dopo essere partito da Nantes, in Francia, con direzione Cardiff. A bordo, oltre al calciatore, solo il pilota. In corso le ricerche anche se in mare non sono stati trovati rottami o segnali.Continua a leggere

Scomparso Emiliano Sala - iniziano le ricerche : “la velocità dei venti non era eccessiva” : Sono ore di grande apprensione per il mondo del calcio dopo la scomparsa dell’attaccante Emiliano Sala, il calciatore era a bordo di aereo da turismo, la Polizia di Cardiff sta indagando sull’accaduto, nel dettaglio le autorità del controllo del traffico britanniche hanno confermato che un Piper Malibu che stava viaggiando da Nantes a Cardiff è Scomparso dai radar sul Canale della Manica, nel dettaglio almeno due le persone a ...

Francia - allarme per Emiliano Sala : scomparso dai radar l'aereo con a bordo l'attaccante : Grande preoccupazione per Emiliano Sala: l'aereo su cui volava l'attaccante argentino di origini italiane del Cardiff City risulta scomparso dai radar mentre era in viaggio da Nantes. Secondo la ...

Francia - paura per Emiliano Sala : il suo aereo scomparso dai radar : Sono momenti di grande paura per le sorti di Emiliano Sala : l'aereo su cui volava l'attaccante argentino di origini italiane del Cardiff City risulta scomparso dai radar mentre era in viaggio da ...

Areo scomparso nella Manica : a bordo Emiliano Sala : TORINO - Un aereo da turismo partito da Nantes e diretto a Cardiff , con a bordo l'attaccante argentino di origini italiane del Cardiff Emiliano Sala, è scomparso la scorsa notte nel canale della ...

Emiliano Sala - si teme la tragedia : ROMA - Era andato a salutare i suoi compagni del Nantes per l'ultima volta, prima di imbarcarsi su un volo privato che doveva portarlo a Cardiff , dove lo attendeva la sua nuova avventura, ceduto per ...