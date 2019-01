Parigi-Roubaix 2019 | l’elenco completo delle squadre partecipanti Wildcard per sette

Ciclismo - Andrea Tafi correrà la Parigi-Roubaix 2019? Il 52enne non trova una squadra : Andrea Tafi vuole correre la Parigi-Roubaix 2019 ma il 52enne non ha ancora trovato una squadra con cui affrontare la terribile Classica Monumento. Il toscano aveva annunciato mesi fa che gli sarebbe piaciuto presentarsi al via dell’Inferno del Nord, a 20 anni di distanza dal suo trionfo nel Velodromo più famoso del mondo (ultimo italiano a imporsi in questa corsa), ma al momento nessuna formazione sembra volerlo ingaggiare. Tafi ...

Parigi-Roubaix 2019 : data - programma - orari e tv. Il calendario completo : Sarà domenica 14 aprile 2019 il giorno della leggendaria Parigi-Roubaix, terza Classica Monumento in programma nella prossima stagione ciclistica. Giunta alla 117a edizione, la mitica corsa chiuderà come di consueto il trittico composto con Gand-Wevelgem e Giro delle Fiandre e incoronerà il nuovo campione del pavè. Il fuoriclasse slovacco Peter Sagan proverà a bissare il successo conquistato lo scorso anno, per ripetere a distanza di 10 anni ...

Ciclismo - Andrea Tafi registrato alla UCI : prende piede il sogno Parigi-Roubaix a 52 anni : Andrea Tafi è ufficialmente registrato alla UCI, l’Unione Ciclistica internazionale, e dunque può essere controllato nel quadro del passaporto biologico. Il 52enne è apparso nell’elenco fin dall’altro ieri, si tratta di un passo importante verso la partecipazione alla Parigi-Roubaix 2019, ormai grande obiettivo del 52enne che ha manifestato da qualche settimana l’intenzione di prendere parte all’Inferno del Nord ...

Parigi-Roubaix 2019 - prende forma il sogno di Andrea Tafi. Dimension Data interessata all’ingaggio : I giorni passano e quello che a noi appassionati appare una dolce follia, potrebbe presto trasformarsi in una solida realtà. Andrea Tafi, ultimo trionfatore italiano della Parigi-Roubaix (1999), prosegue nel proprio progetto che lo vedrà con ogni probabilità in sella alla sua bicicletta nella Classica Monumento per eccellenza nel 2019. Un qualcosa che non si era mai visto e che sta prendendo sempre più forma. Come rivelò lo stesso 52enne ...