Gillian Anderson entra nel cast di The Crown 4 | Dana Scully diventa Margaret Thatcher

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Seconda giovinezza per l’affascinante attrice anglo-americana: l’indimenticabile agentedi X-Files èta ufficialmente neldi The, dove vestirà i panni dell’ex primo ministro inglese. Un periodo d’oro per la carismatica: dopo aver partecipato al revival della storica serie sul paranormale che l’ha resa nota (la dodicesima stagione è uscita nel 2018 mentre in Italia stanno andando in onda in chiaro gli episodi dell’undicesima), ha infatti preso parte anche a Sex Education, un nuovo prodotto Netflix che ha riscosso diversi consensi in questo inizio di 2019. Ora arriva The, dove sarà lanel corso della quarta stagione, le cui riprese inzieranno in estate (intanto è attesa la terza entro il 2019, rigorosamente su Netflix).The, le prime foto della seconda ...