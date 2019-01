Ansaldo | operaio morto in via Lorenzi | aveva 42 anni ed era padre di 2 bimbi

Genova - incidente in Ansaldo Energia : morto operaio/ Ultime notizie - colpito da materiale caduto da gru : Genova , incidente presso lo stabilimento Ansaldo Energia : morto operaio 35enne. Ultime notizie , colpito da materiale caduto da gru, indetto sciopero.

Genova - operaio di 40 anni muore in stabilimento Ansaldo Energia : Genova , 21 gen., askanews, - Incidente mortale sul lavoro questa mattina nello stabilimento Ansaldo Energia di Genova . A perdere la vita è stato un operaio di 40 anni che lavorava per una ditta ...

Genova - operaio di 40 anni muore in stabilimento Ansaldo Energia : Genova , 21 gen., askanews, - Incidente mortale sul lavoro questa mattina nello stabilimento Ansaldo Energia di Genova . A perdere la vita è stato un operaio di 40 anni che lavorava per una ditta ...

Genova - operaio muore in Ansaldo energia : 10.02 Un operaio è morto questa mattina, poco dopo le 8, nello stabilimento di Ansaldo energia, a Genova. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato colpito da un pezzo caduto- forse a causa del forte vento- da una gru. L'uomo lavorava per una ditta esterna. In seguito alla tragedia la Fiom Cgil ha proclamato 8 ore di sciopero, con avvio immediato.