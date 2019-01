A tre anni dalla scomparsa | l' inchiesta su Regeni non decolla

Cade dal terrazzo mentre stende i panni : grave donna : Una donna di 84 anni è precipitata dal terrazzo di casa mentre stava stendendo i panni a Sorgnano, paese alla periferia di Carrara (Massa Carrara). L’anziana è rimasta gravemente ferita e ora è ricoverata in rianimazione all’ospedale Cisanello di Pisa. La donna stata soccorsa dal 118 che ha allertato l’elicottero Pegaso atterrato nel piazzale della ex pretura. Poi il volo verso Pisa. L'articolo Cade dal terrazzo mentre stende i ...

"Ad Auschwitz sulle tracce del mio bisnonno - deportato a 17 anni mentre giocava ai cavalli" : Luca Clementi, 20 anni, è tra i partecipanti al Viaggio della Memoria nei luoghi della Shoah. "Sono il primo della mia famiglia a venire qui, un cerchio che si chiude. In Italia un clima preoccupante"

Marcuzzi contro le critiche : "Le gambe? Le mostrerò fino a 70 anni" : ' Se le gambe reggeranno, le mostrerò fino a che avrò 70 anni '. Così Alessia Marcuzzi ha risposto a tutti quelli che l'hanno sempre criticata per i suoi outfit, giudicati troppo osé. La conduttrice ...

Governatore Crimea : unificazione con la Russia agognata da quasi trent'anni - : Oggi il Governatore della Crimea, Sergey Aksenov, ha dichiarato che il terreno per l'unificazione della penisola con la Russia è stato preparato 28 anni fa, quando i Crimeani in un referendum hanno ...

La modella Jearlean Taylor mostra la borsa ostomica che porta dall'età di tre anni : A Jearlean fu diagnosticata una rara forma di cancro quando aveva solo tre anni. Un rabdomiosarcoma che da quel momento l'ha costretta a vivere con le borse ostomiche attaccate al ventre. Lei ha continuato a perseguire il suo sogno ed è riuscita a realizzarlo, diventando modellaLa modella americana Jearlean Taylor ha sfatato un altro tabù, colpita da un tumore in tenerà età, ha deciso di farsi fotografare nuda senza nascondere più il segno di ...

Catania : si schianta con l'auto contro un palo mentre va a lavoro - Mirko muore a 23 anni : Drammatico incidente stradale nella provincia di Catania, precisamente nei pressi del comune di Misterbianco. La vittima, ancora una volta purtroppo, è un giovane ragazzo di appena ventitrè anni, Mirko Leone, che è deceduto mentre stava andando a lavoro all'alba di venerdì 18 gennaio, dopo aver sbattuto contro un palo di un cartellone pubblicitario. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, è stato necessario l'intervento dei ...

Reggio Calabria - tre anni di carcere per violenza privata al rampollo dei clan Giovanni Tegano : Tre anni di carcere per il rampollo della cosca di Archi, periferia nord di Reggio Calabria. Con l’accusa di violenza privata aggravata dal metodo mafioso, è stato condannato Giovanni Tegano, nipote del boss omonimo, ex latitante ed ergastolano, ritenuto uno dei mammasantissima della ‘ndrangheta reggina. Lo ha deciso il gup al termine del processo con il rito abbreviato accogliendo le richieste del sostituto procuratore della Dda Walter ...

Orrore in Salento - famiglia schiava dei computer : non uscivano di casa da oltre due anni e la bimba faceva la spesa per tutti : Un’intera famiglia si è letteralmente e volontariamente segregata in casa per oltre due anni e mezzo, restando perennemente collegata al computer e nutrendosi quasi esclusivamente di merendine, biscotti e caramelle. E’ la situazione di fronte alla quale si sono trovati gli psicologi interventi in un’abitazione del Salento, dove si sono trovati di fronte a dei veri e propri schiavi di internet. Secondo quanto ricostruito dalla ...

I 37 anni di Kate Middleton (senza Harry e Meghan) e le altre storie della settimana : Le storie della settimana (15-19 gennaio)Le storie della settimana (15-19 gennaio)Le storie della settimana (15-19 gennaio)Le storie della settimana (15-19 gennaio)Le storie della settimana (14-18 gennaio)Le storie della settimana (14-18 gennaio)Le storie della settimana (14-18 gennaio)Le storie della settimana (14-18 gennaio)Le storie della settimana (14-18 gennaio)Le storie della settimana (14-18 gennaio)Le storie della settimana (14-18 ...

Gay e non solo : in mostra a Berlino trent'anni di videogiochi a tema LGBTQ : Il caso esplose e alla fine Blizzard capitolò, da quel giorno annualmente nel mondo di WoW si svolge un coloratissimo LGBTQ Pride . Rainbow Arcade è una dichiarazione d'amore universale a tutte le ...

Catania. Mirko - morto mentre andava al lavoro : domenica avrebbe compiuto 24 anni : Incidente stradale all'alba nei pressi di Misterbianco: intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il cadavere dalle lamiere dell'auto. Mirko Leone abitava ad Aci Bonaccorsi. La sua vita si è spenta intorno alle 4.50 di questa mattina. Stava andando a lavorare.Continua a leggere

Carabiniere di leva rapito e ucciso 32 anni fa : prelevato il Dna di tre indagati : Pier Paolo Minguzzi venne ucciso a soli 21 anni 32 anni fa: il suo corpo venne poi gettato nel Po e riaffiorò dopo una decina di giorni. Da allora non sono stati ancora trovati i colpevoli.Continua a leggere

Assassinio a Wall Street…quattro chiacchiere sul mercato finanziario. Chi sono i principali sospettati? Il 2018 è stato uno dei peggiori negli ultimi 30 anni : Metti una sera cena e, tra un risotto tartufato e un pollo al curry, si gioca a “I dieci piccoli indiani”. La situazione attuale dei mercati sembra l’incipit di un giallo di Agatha Christie: c’è stato un delitto e ci sono i principali sospettati. Al posto di Nigger Island siamo invece in una splendida casa che si affaccia sul Castello Sforzesco. Anfitrione e commensali preferiscono mantenere l’anonimato. Il gioco comincia mentre il cameriere in ...

Barbara D'Urso non fa l'amore da tre anni e svela : 'Mi manca un uomo' : Barbara D'Urso, famosa conduttrice di Domenca Live, Pomeriggio 5 e tanti altri programmi, si è messa a nudo nel corso di un'intervista ai microfoni del settimanale 'Diva e Donna' e ha svelato che non fa l'amore da tre anni. Nel caso specifico ha dichiarato di sentire la mancanza di un amore nella sua vita, la D'Urso ha detto: 'Mi manca un uomo'. Barbara D'Urso, travolta da numerosi impegni lavorativi, non fa l'amore da tre anni Barbara D'Urso è ...