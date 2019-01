Scuola: Opzione Donna o Quota 100?

newsinforma

(Di domenica 20 gennaio 2019) I provvedimenti del governo relativi al varo die alla conferma di(misure valide per il triennio 2019/2021) messi a confronto. Le lavoratrici dellasono chiamate ad operare una scelta immediata. Questo perché, per aderire a, bisogna presentare la domanda di pensionamento entro il 28 febbraio 2019. Il problema coinvolge le lavoratrici nate entro il 31 dicembre 1960.Quest’ultimo è il requisito richiesto per i dipendenti pubblici (mentre per chi lavora nel privato il limite è il 31 dicembre 1959). L’altra condizione è che siano stati maturati 35 anni di contributi.Il decreto chiarisce al punto 2, che: ” Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio ...