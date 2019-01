NBA | Dwyane Wade dice addio alla sua Chicago | ' Una città diversa da tutto il resto'

NBA – Dwyane Wade chiama Bosh : “è stato fra i migliori al mondo - ora dovrebbe essere nello staff degli Heat” : Dwyane Wade spende parole d’elogio per Chris Bosh: secondo ‘Flash’ l’ex compagno dovrebbe avere un posto nello staff dei Miami Heat La storia di Chris Bosh è una delle più tristi di tutta l’NBA. Al top della sua carriera, l’ex membro dei Big-3 che hanno fatto sognare Miami è stato fermato da un problema di coaguli di sangue che hanno messo a serio rischio la sua vita. Nonostante il problema sia stato ...

NBA - Bradley Beal rende omaggio a Dwyane Wade : 'Una leggenda - indosso il 3 per lui' : Conta poco che nella sfida tra i suoi Wizards e gli Heat Bradley Beal sia stato il miglior giocatore in assoluto, come testimoniato da un tabellino che legge 33 punti, 9 rimbalzi e 7 assist: a fine ...

NBA - l'ultima di Dwyane Wade a Orlando : vittoria Heat e video tributo in suo onore : Un derby , diremmo noi, anche se nella NBA questo tipo di rivalità statali non hanno il significato che assumono invece nel mondo del college basketball , oppure in Italia nelle sfide stracittadine, .

NBA – L’abbraccio fraterno - lo scambio delle maglie : LeBron James e Dwyane Wade avversari per l’ultima volta [VIDEO] : LeBron James e Dwyane Wade avversari per l’ultima volta in carriera: dopo il match l’abbraccio fraterno fra i due e lo scambio della maglia Finisce 108 a 105 per i Los Angeles Lakers, ma la sfida nella sfida è quella che vede LeBron James e Dwyane Wade, l’uno contro l’altro, per l’ultima volta in carriera. Sono loro i protagonisti: 28 punti, 12 assist e 9 rimbalzi per LeBron James, mentre Wade chiude con 15 ...

NBA - LeBron James vs. Dwyane Wade : l'ultima volta insieme su un parquet NBA : l'ultima volta insieme sul parquet non si scorda mai. LeBron James e Dwyane Wade ci staranno pensando da un po' a questa partita, al loro personale "Ultimo ballo", citando il nome che lo stesso n°3 ...

NBA - Danilo Gallinari : "Impreparati contro la loro zona - Dwyane Wade ha dominato" : Non cerca scuse nel dopo partita Danilo Gallinari, il primo a essere deluso per il secondo ko in fila " il terzo nelle ultime quattro gare " dei suoi Clippers, precipitati al quarto posto nella ...

NBA : LeBron James e Dwyane Wade celebrano su Twitter la foto simbolo dei loro anni a Miami : Tutto è partito da un tweet di ESPN: una ricorrenza sfuggita a molti, ma che ha fatto felici i diretti interessati. Uno scatto davvero unico nel suo genere: Dwyane Wade già a braccia aperte pronto a ...