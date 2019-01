Napoli soffre ma batte Lazio e insegue Juve

ilfogliettone

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Nonostante le numerose assenze dovute a squalifiche e infortuni, illae lo fa con merito, riducendo a sei le lunghezze di distanza dallache giochera' domani con il Chievo. Qualche ansia nel finale la squadra di Ancelotti se la sarebbe potuta risparmiare se nel corso della gara fosse riuscita a concretizzare la superiorita' dimostrata sui biancocelesti e soprattutto se avesse trasformato in gol le numerose occasioni create, tra le quali spiccano tre legni colpiti.Finisce 2-1 e lae' condizionata negativamente nel finale dall'espulsione di Acerbi per doppia ammonizione che lascia la squadra di Inzaghi in dieci uomini proprio nel momento in cui avrebbe voluto e potuto attuare il massimo sforzo per raggiungere il pareggio. Ile' largamente incompleto per l'assenza contemporanea degli squalificati Koulibaly, Allan e Insigne e dell'infortunato Hamsik ...