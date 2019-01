MotoGp – Jorge Lorenzo al pronto soccorso | problemi ad una mano o supporto ad un amico?

MotoGp - Claudio Domenicali : “Ducati migliorata molto. Jorge Lorenzo un grande investimento” : Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati, ha rilasciato un’intervista a it.motorsport.com dopo la presentazione della Desmosedici GP19 che affronterà il prossimo Mondiale MotoGP con l’obiettivo di battagliare per il titolo iridato. La scuderia di Borgo Panigale si lancia verso una stagione importante con la speranza di poter lottare per quel Mondiale che manca dal 2007. Claudio Domenicali parla degli obiettivi per il ...

MotoGp – Dall’addio di Lorenzo alla sfida con Valentino Rossi - Dovizioso sincero : “ecco cosa mi mancherà di Jorge” : Andrea Dovizioso alla presentazione della nuova Desmosedici si auspica una stagione migliore rispetto a quella passata: le parole del pilota italiano Dopo tanta attesa, oggi sono state svelate le nuove Desmosedici. alla presentazione del Team Mission Winnow Ducati 2019 hanno presenziato i due piloti ufficiali: Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso. Il pilota di Forlimpopoli, diventato un vero e proprio baluardo della scuderia di Borgo ...

MotoGp – L’ironia di Lorenzo : Jorge pieno di sè sui social - il nuovo post coinvolge anche Marquez [FOTO] : Jorge Lorenzo ed il post social per esaltare le qualità sue e del suo nuovo compagno di squadra, Marc Marquez Il conto alla rovescia è ormai iniziato: il 10 marzo inizierà la stagione 2019 di MotoGp, con l’esordio in Qatar. Sul circuito di Losail, dopo due sessioni di test invernali che si disputeranno proprio sulla pista qatariota e in Malesia, vivremo le prime intense emozioni con i campioni delle due ruote. Grande attesa per la ...

MotoGp – Jorge Lorenzo ‘poetico’ sui social : il maiorchino punta tutto… sull’istinto [FOTO] : Jorge Lorenzo e la profondità social: il maiorchino punta tutto sull’istinto e la stagione 2019 di MotoGp si prospetta esplosiva Mancano meno di due mesi alla stagione 2019 di MotoGp e già venerdì vivremo le prime emozioni con la presentazione ufficiale del team Ducati e della nuova moto. Dalla Svizzera, Dovizioso e Petrucci toglieranno i veli alla nuova Desmosedici, con la quale sfrecceranno in pista nella nuova stagione. Non ci ...

MotoGp - Domenicali scarica Jorge Lorenzo : 'Senza di lui vige più armonia e rispetto' : Jorge Lorenzo è un pilota eccezionale ma da quello che sappiamo del suo passato in Yamaha con Valentino Rossi, con il famoso muro nei box, poi successivamente con le dichiarazioni di vari esponenti di Ducati, tra cui Claudio Domenicali, non sembra per nulla facile la convivenza con il Maiorchino. Claudio Domenicali qualche giorno fa ha reso una dichiarazione in cui ha letteralmente scaricato Jorge Lorenzo ammettendo un ritrovato ''feeling'' ...

MotoGp – Lorenzo sogna in grande - l’ottimismo di Jorge spaventa Marquez? Il velato messaggio ai rivali : Jorge Lorenzo sicuro di sè ed ottimista: il maiorchino della Honda pronto a trionfare col suo nuovo team. Avversari avvisati Mancano due mesi all’inizio della stagione 2019 di MotoGp ed i piloti si stanno preparando in maniera costante per arrivare prontissimi all’esordio in Qatar. Occhi puntatissimi su Jorge Lorenzo, che arriva in Honda dopo due anni alla Ducati, e condividerà i box col campione del mondo in carica Marc ...

MotoGp – Jorge Lorenzo svela il suo segreto per rimanere giovane : “non faccio mai l’amore!” [GALLERY] : Jorge Lorenzo risponde ai fan su Instagram, ma il suo segreto per rimanere giovane non convince: la replica ironica del maiorchino sui social Tante sono state le curiosità dei fan alle quali Jorge Lorenzo ha risposto su Instagram. Il maiorchino bersagliato dalla domande dei propri follower ha deciso di rispondere a qualcuno, rivelando il suo film, il suo cantante, il suo museo ed il suo libro preferito. Il pilota della Honda ha anche ...

MotoGp – La sfida Marquez-Lorenzo accende la stagione 2019 - Rainey non ha dubbi : “Jorge può mettere paura a Marc” : Rainey certo delle qualità di Jorge Lorenzo: l’ex campione di motociclismo ed i rischi di Marquez col maiorchino compagno di squadra La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più: tra poco più di due mesi i campioni delle due ruote torneranno in pista per l’esordio del nuovo Mondiale, in Qatar. La più importante novità è sicuramente la nuova avventura di Jorge Lorenzo con la Honda: il maiorchino dividerà i box col campione ...

MotoGp - Jorge Lorenzo distrugge Danilo Petrucci e il suo manager : parole di fuoco del maiorchino [FOTO] : Il pilota spagnolo ha risposto per le rime al manager del ternano, che aveva lanciato a sua volta una frecciatina all’indirizzo del maiorchino Jorge Lorenzo è tornato alla carica, questa volta mettendo nel mirino Danilo Petrucci a causa delle parole rilasciate dal suo manager. FAlePhoto Interrogato sulle differenze tra il maiorchino e il ternano, l’agente di quest’ultimo non ha esitato a rispondere in maniera pungente, ...

MotoGp - è già guerra in casa Honda : il duro avvertimento di Marc Marquez a Jorge Lorenzo : Il pilota campione del mondo ha messo in guardia il nuovo compagno di squadra, sottolineando che non gli darà alcun consiglio Impossibile amarsi quando l’obiettivo è comune, a maggior ragione se si cerca di raggiungerlo con la stessa moto. Marc Marquez e Jorge Lorenzo guideranno entrambi la Honda, ma resteranno comunque nemici, essendo entrambi a caccia del titolo mondiale. Nessun consiglio dunque da parte del campione del mondo nei ...

MotoGp – Jorge Lorenzo - il messaggio sibillino sui social : “non voglio essere amato per quello che non sono” : Jorge Lorenzo ed il messaggio sibillino sui social: il pilota spagnolo si riferisce al passaggio dalla Ducati alla Honda? Jorge Lorenzo ed il suo 2018. L’anno appena trascorso è stato caratterizzato, per il pilota spagnolo, dalla firma sul contratto che dalla Ducati l’ha portato in Honda. Lo spirito battagliero del ‘Martillo’ però pare rimasto immutato. Jorge infatti sui social, forse riferendosi proprio al cambio ...