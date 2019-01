Migranti | Conte chiama Tripoli E un cargo riporta i 100 migranti in Libia

Migranti - Conte : dopo premier sarò avvocato contro trafficanti : "Quando avrò smesso questo mio mandato di servizio per il popolo italiano, mi dedicherò al diritto penale per perseguire e assicurare alla Corte internazionale" i trafficanti di uomini. Lo ha detto il ...

Strage Migranti - la sola pietà di Mattarella e Conte : "Essere europei è, oggi, parte ineliminabile delle nostre stesse identità nazionali". Sergio Mattarella parla in Eurovisione da Matera, città capitale europea della cultura 2019. Un altro messaggio europeista, quello del Presidente, a poche ore dalla nota di oggi in cui il capo dello Stato ha espresso "dolore" per le ennesime morti di migranti nel Mediterraneo. "Nel Mediterraneo si giocheranno partite decisive per il suo ...

Salvini : 'Ong recupera Migranti - si scordi un porto in Italia'. Ma Conte : sono scioccato per la strage : Una 'Ong ha recuperato decine di persone. Si scordino di ricominciare la solita manfrina del porto in Italia o del Salvini cattivo. In Italia no'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...

Migranti - Giuseppe Conte : “Quando non sarò più presidente perseguirò i trafficanti da avvocato” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si dice scioccato dalla strage di Migranti avvenuta nel mar Mediteranneo, con la morte di circa 120 persone. E promette che quando non sarà più l'inquilino di Palazzo Chigi tornerà a fare l'avvocato occupandosi della lotta ai trafficanti: "Mi dedicherò al diritto penale per perseguire i trafficanti e assicurarli alla Corte Penale internazionale".Continua a leggere

Salvini : 'Ong recupera Migranti - si scordi un porto in Italia'. Ma Conte : sono scioccato per la strage : Una 'Ong ha recuperato decine di persone. Si scordino di ricominciare la solita manfrina del porto in Italia o del Salvini cattivo. In Italia no'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...

Migranti - Conte : scioccato da strage : 17.21 Sono "scioccato da questa nuova strage" che, con l'affondamento di un gommone, avrebbe portato 117 Migranti alla morte nel Mediterraneo. "Siamo più convinti di prima nel contrastare i trafficanti" Lo ha detto il premier Conte a Matera. "Non avrò pace fino a quando questi trafficanti non saranno assicurati alla Corte penale internazionale",ha aggiunto, promettendo che "quando avrò smesso questo mandato, mi dedicherò al diritto penale per ...

Migranti - Conte : Ue cambi o pagherà conto : 15.36 "Sarò ambasciatore del Ciad e del Sahel perché ricevano maggiore attenzione dell'Ue" e "non mi stancherò di tornare alla carica anche nella prospettiva di un rinnovamento delle Istituzioni europee". Così il premier Conte in Ciad. "Dobbiamo rendere molto più consistente il trust fund per l'Africa, che ha risorse assolutamente inadeguate: se l' Europa continuerà con questa miopia, continuerà a farsi del male", avverte. "Vogliamo cambiare ...

Migranti - Conte : 'Problema irrisolto - c'è il rischio concreto che l'Ue crolli' : "L'Europa rischia di franare sotto il peso del problema irrisolto dell'immigrazione . E' un rischio serissimo". A lanciare l'allarme è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , in conferenza ...

Conte in Niger : “L’Europa rischia di franare per il problema irrisolto dei Migranti” : “Ho lanciato un grido di allarme: l’Europa rischia di franare sotto il peso del problema irrisolto dell’immigrazione. È una cosa seria, è un rischio che vedo serissimo. L’Italia vuole un’Europa più forte, responsabile, equa, solidale. A distanza di mesi continuiamo a non vedere sviluppo, nonostante abbiamo affermato nuovi principi. Se continuiamo così, il rischio che l’Europa frani diventa molto concreto”. Giuseppe Conte parla ...

Conte in Niger : obiettivo comune contrastare traffico Migranti : L'articolo Conte in Niger: obiettivo comune contrastare traffico migranti proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Migranti : Conte - ancora nessuna svolta - c'è il rischio concreto che l'Ue frani : "Ieri ho lanciato un grido di allarme. L'Italia vuole un'Europa più forte, responsabile, equa e solidale però a distanza di mesi continuiamo a non vedere nessuna svolta a livello europeo. E così il rischio che l'Europa frani sotto questo peso è molto concreto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Niamey con il presidente nigerino, Mahamadou Issoufou. "Nonostante ...

Migranti - Conte in Niger : “Ho lanciato un grido d’allarme : l’Europa rischia di franare. È una cosa seria” : “Ho lanciato un grido di allarme: l’Europa rischia di franare sotto il peso del problema irrisolto dell’immigrazione. È una cosa seria, è un rischio che vedo serissimo. L’Italia vuole un’Europa più forte, responsabile, equa, solidale. A distanza di mesi continuiamo a non vedere sviluppo, nonostante abbiamo affermato nuovi principi. Se continuiamo così, il rischio che l’Europa frani diventa molto concreto”. A dirlo, in ...

Migranti : Conte - Europa è a rischio : ANSA, - NIAMEY, 15 GEN - "Ho lanciato un grido di allarme: l'Europa rischia di franare sotto il peso del problema irrisolto dell'immigrazione. E' una cosa seria, è un rischio che vedo serissimo. L'...

Migranti - Conte : problema è irrisolto - rischio concreti Ue crolli : Roma, 15 gen., askanews, - Ieri dopo l'incontro con il commissario europeo per le Migrazioni e gli Affari interni Dimitris Avramopoulos "ho lanciato un grido d'allarme: l'Europa rischia di franare ...