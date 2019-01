Lo sfogo di Chiofalo a Le Iene Io su una carrozzina? Mi uccdio

ilgiornale

: Lo sfogo di Francesco Chiofalo contro gli hater: 'Fermatevi, vi prego' - TweetNewsIta : Lo sfogo di Francesco Chiofalo contro gli hater: 'Fermatevi, vi prego' - infoitcultura : Francesco Chiofalo, sfogo della mamma contro Selvaggia Roma: “Chiunque polemizzi si deve solo vergognare!” - infoitinterno : Selvaggia Roma furiosa, in TV si parla di Francesco Chiofalo e lei sbotta: lo sfogo -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Tutte le polemiche, le chiacchiere, i messaggi sui social, spariscono di fronte all"intervista che Andrea Agresti, in un servizio delleha dedicato a Francesco, il tronista e concorrente di Temptation island che improvvisamente aveva scoperto di avere un tumore al cervello. L"intervista comincia la sera prima dell"intervento e ha mostrato quanto le apparenze possano ingannare, quanto di fronte ad una cosa seria come la salute tutte le sciocchezze della vita non contano niente.Francesco ha raccontato ad Andrea quanto sapere di avere un tumore nel cervello gli abbia fatto sembrare stupido il 99% per cento di ciò che contava nella sua vita fino a quel momento. "Sono le cose semplici che mi mancheranno in caso andasse male, una cena con papà, un panino mangiato insieme al mio migliore amico, guardare la televisione mentre accarezzo il gatto e di sicuro la cosa che più mi ...