La Fotocamera della MIUI 10 arriva su POCOPHONE F1 con ROM AOSP con questo porting

Addio alla sostituzione gratuita della Fotocamera su OnePlus 3T e OnePlus 3? : Pare che OnePlus abbia fermato la sostituzione gratuita della fotocamera su OnePlus 3T e OnePlus 3, nonostante si tratti di un difetto di fabbrica.

Ultra wide angle - Motion Photos e altre funzioni in arrivo nell'app Fotocamera della MIUI : Un teardown del più recenti file apk di MIUI Camera rivela numerose funzionalità in arrivo, tra cui watermark personalizzati, Ultra wide angle e molto altro.

Ecco una lista di porting della Google Fotocamera per gli smartphone Nokia : Ecco un piccolo recap, corredato di link, della disponibilità di Google Fotocamera per gli smartphone Nokia

Le patch di dicembre per i Google Pixel 3 avrebbero sistemato i problemi della Fotocamera sulle app di terze parti : problemi con la fotocamera sulle app di terze parti per i Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL? L'aggiornamento alle patch di sicurezza di dicembre 2018 dovrebbe aver risolto tutto secondo quanto testimoniato da alcuni utenti.

La nuova beta di Android 9 Pie modifica la UI della Fotocamera Samsung : Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9 ricevono una nuova versione beta della Samsung One UI, basata su Android 9 Pie: patch di sicurezza più recenti, bug risolti e qualche cambiamento nell'interfaccia dell'app fotocamera.