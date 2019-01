Farfalla Monarca a riscio estinzione in Califorinia e in Messico

diggita

: Rischio ecologico in California e Messico con la farfalla Monarca in via di estinzione | DOKEO - magizito : Rischio ecologico in California e Messico con la farfalla Monarca in via di estinzione | DOKEO - MarilenaAll : RT @aAnnanka: @MarilenaAll @mircoDmirco @XimexeHidalgo Su youtube Emanuele Fardella ha fatto molti bei video su i cantanti illuminati,tra q… - aAnnanka : @MarilenaAll @mircoDmirco @XimexeHidalgo Su youtube Emanuele Fardella ha fatto molti bei video su i cantanti illumi… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Domenica 20 Gennaio 2019, Rischio ecologico in California e in.I biologi sono molto preoccupati per la situazione che coinvolge la specie di farfalle più popolari al mondo. Questa volta si tratta della famigerata: stiamo rischiando di perdere per sempre il bellissimo esemplare, con non poche conseguenze per le specie di uccelli e insetti che ...