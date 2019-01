Dieci anni di polemiche | denunce e rinvii L' idea più tormentata della televisione

Accordi&Disaccordi - Alfonso Bonafede su Nove : “Per Dieci anni ho fatto il vocalist nelle discoteche siciliane - ma non mi chiamavo dj Foffo” : “Dj Foffo non era il mio nome d’arte, ne avevo un altro che non rivelerò mai. Io facevo il vocalist, lo rivendico, in più discoteche della Sicilia occidentale. Ho lavorato per circa un decennio come vocalist ed è stata una esperienza della vita divertente, una fase”. Così Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite di “Accordi&Disaccordi”, durante la registrazione della puntata del talk condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi ...

Diletta Leotta spiazza i fan : "Ecco com'ero Dieci anni fa" | FOTO : La conduttrice, tra le più sexy del momento, pubblica gli scatti di quando aveva vent'anni. E i fan impazziscono

#10yearchallenge : da JLo a Reese Witherspoon - ecco come erano le star Dieci anni fa : Stavo investendo tutti i miei soldi in borse e viaggi e sognavo di trovare la mia strada nel mondo. Avevo un debole per l'eyeliner e per le borse di Balenciaga. Avevo già iniziato a rendere pubblica ...

Se anche i reali postassero una loro foto di Dieci anni fa : I reali e il #10yearchallengeI reali e il #10yearchallengeI reali e il #10yearchallengeI reali e il #10yearchallengeUn decennio di cambiamenti. Il nuovo tormentone su Instagram è il #10yearchallenge, che consiste nel pubblicare una propria foto di dieci anni fa, confrontandola con una attuale: #2009 contro #2019, insomma. E siccome molte celebrità hanno già seguito il nuovo trend, è divertente immaginarsi che immagine di sé avrebbero postato i ...

Sicurezza a Roma - in Dieci anni persi tremila uomini delle forze dell?ordine : Alla Magliana, periferia sud di Roma, non si sparava da anni. Giovedì scorso, invece, quattro colpi sono stati esplosi da una calibro 7.65 contro un pregiudicato, Andrea Gioacchini, morto a...

Massimo Ghenzer - Dieci anni di consulenza contro la crisi : Compie Dieci anni Areté Methodos, la società di consulenza strategica fondata da un decano dellautomobilismo italiano e internazionale, Massimo Ghenzer, che al momento del pensionamento da Dg di Trenitalia, con un passato da supermanager della Ford, si è rimesso in gioco con Dromo Faffa, altro grande esperto delle reti di vendita. Unoccasione per fare due chiacchiere con un 75enne di quelli che hanno tanto da insegnare, ma mai in modo ...

Svizzera : disoccupazione al 2 - 6% - minimi da Dieci anni : Scende ai minimi da dieci anni il tasso di disoccupazione in Svizzera che, nel 2018, si è attestato, in media, al 2,6%. Lo ha annunciato la Segreteria di Stato dell'economia, Seco,, ricordando che nel 2017 si era attestato al 3,2%, 3,3% nel 2016,. Ricevi aggiornamenti su disoccupazione Lasciaci la tua e-mail:

Repubblica : «Gli ultrà aspettavano da Dieci anni un ministro come Salvini» : Cancella Maroni Repubblica commenta in prima pagina le parole di ieri di Matteo Salvini dopo il vertice sul calcio. E logicamente sottolinea come la conferenza del ministro dell’Interno sia stata un balsamo per le tifoserie organizzate. Ha parlato come uno di loro. Ecco cosa scrive Paolo Berizzi nel commento. Dunque la ricetta di Matteo Salvini contro la violenza e il razzismo ultrà è ripristinare le trasferte di massa (magari coi treni ...

Vasco Brondi spegne le luci dopo Dieci anni : 'È arrivato il momento di fare spazio ad altro, alleggerirsi, ripartire in altre direzioni senza questo nome. Quando ho iniziato ero un ragazzino, sono cresciuto e credo che questo progetto sia giunto ...

Depressione : come una pandemia fra Dieci anni - ma esistono le cure : Una malattia diffusa come una pandemia, la Depressione, che colpisce nella sola Italia ben 3 milioni di persone con una percentuale di soggetti colpiti che rasenta persino il 7% della popolazione, fra casi accertati ed in corso di accertamento ed in Europa il numero giunge a livelli stellari, ben 40 milioni di pazienti affetti da questa malattia, cui aggiungere quei casi che sfuggono al controllo delle medicina. Eppure, qualcuno si ostina a ...

Cervello - sei mesi di sport per recuperare quasi Dieci anni : La conferma italianaRingiovanire il Cervello: questione di passeggiareGirare a piedi allunga la vitaJogging elisir di lunga vitaLo studio tedescoAppena sei mesi di esercizio fisico per recuperare in modo prodigioso. Tornando ai livelli mentali, dunque alle performance cerebrali, di ben nove anni prima. Lo dice uno studio appena pubblicato sulla rivista specializzata Neurology e firmato da James Blumenthal e da altri colleghi e intitolato ...

Trollare - bloggarolo - svapare : Dieci anni di neologismi nel nuovo Dizionario Treccani : Ci sono parole come annuncite, Trollare, bloggarolo, svapare, cattogrillismo e cattoleghismo, ma anche quelle ormai d'antan come spesometro, dietrologismo, egomania, nanofarmaco, olgettina, ...

I ricordi di padre Lombardi. "Io - voce di due Papi per Dieci anni" : Intervista al gesuita che è stato direttore della Sala stampa vaticana dal 2006 al 2013 sotto il pontificato di Benedetto XVI, e dal 2013 al 2016 con Francesco

Reddito di cittadinanza agli stranieri - ma solo se residenti da Dieci anni : Anche i nuclei familiari stranieri potranno beneficiare del Reddito di cittadinanza. Smentite le parole del vicepremier Luigi Di Maio, il quale aveva promesso che il Reddito sarebbe stato destinato ai soli italiani, norma impossibile da applicare a causa della legislazione Ue: secondo l’ultima bozza del decreto sono compresi anche gli stranieri che...