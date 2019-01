Boccia : "Con i cantieri 400 mila posti" : Sarebbe una mossa anticiclica e virtuosa per l'occupazione rispetto a una Manovra che,con l'economia globale che frena,appare pro-ciclica e dunque recessiva",afferma Boccia:"A essere ottimisti nel ...

I cantieri contro la recessione - Boccia : “Così si creano 400 mila posti” : Aprire i cantieri delle grandi opere per contrastare il ciclo economico che si sta facendo negativo. «Subito», precisa Vincenzo Boccia. Prima che sia troppo tardi e con il vantaggio che i soldi ci sono già. La manovra varata dal governo non va bene, ammette il numero uno di Confindustria: poiché tocca il deficit, si rivela «potenzialmente recessiva...

Sicilia : Assostampa Boccia selezione e contratto Ufficio stampa Regione : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - "Apprendiamo non senza rammarico che la Regione ha dato il via alle procedure per la selezione dell'Ufficio stampa della presidenza della Regione. Ribadiamo che l'Associazione Siciliana della stampa non è d'accordo sulle modalità e il tipo di contratto che si vuole app

Maturità 2019 - a Firenze gli studenti Bocciano la doppia materia per la seconda prova : "Poca chiarezza" : Dal Michelangiolo al Castelnuovo, i futuri maturandi preoccupati per le novità annunciate dal ministero.

La prof. Elsa Fornero Boccia Quota 100 : "Controriforma furbesca" : "Dedico Quota 100 a Monti e Fornero" aveva detto Matteo Salvini durante il Cdm per presentare il decretone. Proprio l'ex ministro del Lavoro risponde al vice premier dalle pagine de Il Foglio dove spiega come le pagine del Dl che interessano le pensioni sono una "controriforma furbesca", un modo di estendere e ricercare il consenso facendo passi che sembrano cambiare tutto ma rimangono ancorati a qualcosa che "sa di antico". Secondo Fornero sono ...

#10yearchallenge - passato e presente dei vip a confronto : promossi o Bocciati? : #10yearschallenge, passato e presente dei vip a confronto: promossi o bocciati? E' la challenge del momento ed è stata raccolta da milioni di persone nel mondo: a mettere a confronto la...

Brexit - Parlamento UK Boccia mozione sfiducia contro May. La premier sopravvive ad attacco Labour : Dopo la sconfitta storica a Westminster, che ha sonoramente bocciato la sua proposta sulla Brexit concordata con l'Unione europea, la premier Theresa May sopravvive al test della mozione di sfiducia, ...

Confindustria - Boccia : "Evitare la manovra bis" : Confindustria mette nel mirino i grillini di governo per il caso Tav. Il presidente Boccia adesso lancia l'allarme e afferma: "Sarebbe un errore non proseguire" i lavori per la Tav. La prima analisi d'impatto che si dovrebbe fare per le opere pubbliche è il cantiere, la Tav porterebbe 50mila posti di lavoro. Mi chiedo se il lavoro ha ancora centralità in questo Paese o no". Sempre Boccia poi ha parlato anche delle infrastrutture di cui ha ...

Di Maio Bocciato - solo il 18% degli italiani soddisfatti economicamente : La serenità ed il consenso si accrescono con i segnali concreti che per ora non giungono infatti, a proposito di priorità, dopo lavoro-economia e welfare, l'immigrazione è avvertita come tale solo ...

Reddito di cittadinanza - Boccia - Confindustria - : 'Potrebbe disincentivare lavoro e tutelare sommerso' : 'Il Reddito di cittadinanza deve diventare un ponte verso il lavoro e non mi sembra che vada in questa strada - spiega a 'Circo Massimo' su Radio...