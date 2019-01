Australian open | Nadal e Kvitova ai quarti Eliminate Kerber e Sharapova

Australian open junior - ottimo inizio per gli azzurri Musetti e Darderi : Australian Open junior, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi hanno iniziato con due vittorie convincenti nel torneo dello Slam Comincia col piede giusto l’avventura di Lorenzo Musetti agli Australian Open junior. Il 16enne di Carrara, finalista agli US Open 2018 e prima testa di serie, ha esordito superando la wild card Australiana Tai Sach 6-4, 6-0 in poco più di un’ora. ottimo esordio nel main draw anche per Luciano Darderi, il ...

Tennis - Australian open : Barty elimina Sharapova - out la Kerber : MELBOURNE - Danielle Collins non aveva mai vinto un match in uno Slam fino all'inizio di quest'anno. All'Australian Open 2019 ne ha vinti quattro di fila, ha smantellato Angelique Kerber 6-0 6-2 in ...

Australian open 2019 - Rafael Nadal : "Una vittoria importante perché ho avuto buone risposte dal mio fisico" : Un Rafael Nadal di autorità. Lo spagnolo (n.2 del mondo) supera il ceco Tomas Berdych negli ottavi di finale degli Australian Open 2019 e conquista per l'undicesima volta in carriera l'accesso ai quarti di finale del Major in Oceania. Berdych è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo due ore di gioco, con il punteggio di 6-0 6-1 7-6 (4) e per la ventesima volta è stato sconfitto dal fuoriclasse iberico. Probabilmente anche il ...

Australian open – Kvitova ai quarti di finale - Angelique Kerber si ferma agli ottavi : Sorride Petra Kvitova agli Australian Open: la ceca stacca il pass per i quarti di finale dello Slam Australiano, niente da fare invece per Angelique Kerber E' in corso sui campi in cemento di Melbourne la prima giornata degli ottavi di finale degli Australian Open, primo Slam stagionale. Sorride Petra Kvitova: la ceca ha battuto la statunitense Anisimova in soli due set con un secco 6-2, 6-1, dopo un'ora di gioco, staccando ...

Nadal-Tiafoe - Australian open 2019 : quarti di finale. Data - programma - orari e tv : I primi ottavi di finale maschili agli Australian Open hanno dato i loro verdetti: si è formato così il primo quarto di finale, che opporrà lo statunitense Frances Tiafoe, che ha eliminato il bulgaro Grigor Dimitrov in quattro set, all'iberico Rafael Nadal, testa di serie numero 2, che ha regolato in tre set il ceco Tomas Berdych. Di seguito il programma del match tra lo statunitense Frances Tiafoe e l'iberico Rafael Nadal.

Australian open 2019 domani (21 gennaio) : programma e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Ottava giornata quella che ci appresteremo a vivere domani in quel di Melbourne (Australia), valida per gli Australian Open 2019 di tennis. Andrà a completarsi il quadro dei qualificati ai quarti di finale del tabellone maschile e femminile, con gli ultimi incontri degli ottavi della parte alta del main draw. A dare il via alle danze ci sarà la campionessa degli US Open 2018 Naomi Osaka (n.4 del mondo), che nella Rod Laver Arena affronterà la ...

Australian open – Barty elimina Maria Sharapova in rimonta : la tennista russa ko agli ottavi di finale : La giovane Barty elimina Maria Sharapova agli ottavi di finale degli Australian Open Si ferma agli ottavi di finale l'avventura di Maria Sharapova agli Australian Open 2019. La tennista russa, dopo un ottimo percorso, si è arresa ad Ashleigh Barty che è riuscita ad eliminare la sua avversaria in rimonta. La 22enne Australiana, dopo aver ceduto a Maria Sharapova al primo set, ha reagito in quelli successivi in maniera eccezionale ...

Australian open 2019 - Rafael Nadal soffre solo nel terzo set ed elimina Tomas Berdych : Rafael Nadal si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open di tennis: lo spagnolo supera in tre set, in poco più di due ore di gioco, il ceco Tomas Berdych per 6-0 6-1 7-6 (4), soffrendo soltanto nell'ultimo parziale, nel corso del quale deve annullare anche un set point, ed ora affronterà lo statunitense Frances Tiafoe, che liquida il bulgaro Grigor Dimitrov in quattro set. Per quanto riguarda i primi due set c'è poco da ...