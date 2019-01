Windows 10 Mobile | Microsoft vi consiglia di passare ad Android o iOS

Windows 10 Mobile addio per sempre - il 10 dicembre 2019 fine degli aggiornamenti : Microsoft ha deciso di decretare la fine di Windows 10 Mobile, il 10 dicembre 2019 la versione 1709 giungerà al termine del suo ciclo di vita. Questo vuol dire che gli utenti ancora in possesso [...]L'articolo Windows 10 Mobile addio per sempre, il 10 dicembre 2019 fine degli aggiornamenti è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Windows 10 Mobile Feature 2 : disponibile la build 15254.547 : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Feature 2: ci riferiamo alla build 15254.547. Changelog – Attualmente non è stato pubblicato alcun changelog. Downlaod Per installare subito la nuova build, è sufficiente andare nelle Impostazioni di Sistema > Aggiornamento e Sicurezza > Windows Update e cliccare sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti”.

Winsta : il client UWP di Instagram per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Un piccolo gruppo di sviluppatori indipendenti e fan di Microsoft, conosciuto come Mah Studios, ha deciso di pubblicare un nuovo client UWP unofficial di Instagram disponibile al download sul Microsoft Store per Windows 10 e Windows 10 Mobile. Quando la community di Windows si impegna, spesso i risultati che si raggiungono sono a dir poco sorprendenti. Dopo il caso di Unigram, adesso tocca a Winsta che si propone come valida alternativa rispetto ...

Windows 10 Mobile Feature 2 : disponibile la build 15254.544 : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Feature 2: ci riferiamo alla build 15254.544 Changelog – Attualmente non è stato pubblicato alcun changelog. Downlaod Per installare subito la nuova build, è sufficiente andare nelle Impostazioni di Sistema > Aggiornamento e Sicurezza > Windows Update e cliccare sul pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti”.

WhatsApp torna ad aggiornarsi su Windows 10 Mobile : Dopo un po’ di pausa, WhatsApp è tornato nuovamente ad aggiornarsi su Windows 10 Mobile arrivando alla versione 2.18.206. Novità Nei gruppi, è adesso possibile rispondere privatamente ad un messaggio rendendolo visibile soltanto al mittente e al destinatario escludendo la restante parte dei partecipanti. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download WhatsApp (Gratis, Windows Store) ?

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Breve comunicato per informarvi che Microsoft To-Do si è di recente aggiornato alla versione 1.44.13242.0 per Windows 10 e Windows 10 Mobile. Changelog Attività in ritardo – Adesso è possibile trovare le attività in ritardo nella lista Pianificato. Nascondi le sezioni – Aggiunta la possibilità di nascondere le sezioni nella lista Pianificato. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download Microsoft To-Do (Gratis, Windows Store) ...

Windows 10 Mobile Feature 2 : disponibile la build 15254.541 : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Feature 2: ci riferiamo alla build 15254.541. Changelog Provides protections against an additional subclass of speculative execution side-channel vulnerability known as Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639) for AMD-based computers. These protections aren’t enabled by default. For Windows client (IT pro) guidance, follow the ...