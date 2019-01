Torino | Mazzarri tra errori e rimpianti | ' Noi spesso spegniamo la lampadina'

Roma-Torino - conferenza Mazzarri : “Ho tanti assenti ma saremo tosti” : ROMA TORINO conferenza Mazzarri – Tante assenze nel Torino, che ricomincia il campionato dalla trasferta contro la Roma. Avversario non dei migliori per chi deve scrollarsi di dosso l’eliminazione dalla Coppa Italia, “ma il calcio è fatto anche di delusioni e bisogna reagire subito. Siamo tutti arrabbiati e spero che quello che abbiamo dentro si […] L'articolo Roma-Torino, conferenza Mazzarri: “Ho tanti assenti ma ...

Roma-Torino - Mazzarri in cerca di riscatto : “bisogna reagire dopo il ko con la Fiorentina - siamo arrabbiati” : L’allenatore del Torino ha parlato del match dell’Olimpico, sottolineando come la propria squadra voglia riscattare il ko in Coppa Italia “La Roma è una squadra forte, noi però pensiamo solo a noi stessi, come abbiamo fatto nelle ultime partite. Se stiamo bene in campo ce la possiamo giocare. Purtroppo da alcuni match stiamo raccogliendo meno di quanto seminiamo. Abbiamo alcune assenze, ma non voglio cercare alibi. Mi ...

Torino - Mazzarri : 'Abbiamo ssenze pesanti - ma mi aspetto una prestazione importante' : Torino - Mazzarri riparte dai giovani per dimenticare l'eliminazione in Coppa Italia contro la Fiorentina. Tra squalifiche, Izzo e Meité, e infortunati, Moretti e Baselli, Lukic c'è ma è al 50%, a ...

Torino - Mazzarri : "Assenze? Niente alibi. Mi aspetto risposte importanti" : Recupera Lukic, resta a casa Baselli. Immette l'entusiasmo dei giovani della Primavera Ferigra, Adopo e Millico. Dopo l'ora di pranzo il Torino è partito, incerottato, per Roma, dove mancheranno anche ...

Serie A - Roma-Torino : giallorossi favoriti contro i granata di Mazzarri : A distanza di 22 giorni la Serie A ritorna in campo. Le squadre sono reduci da un bel periodo di riposo dopo aver giocato anche nel periodo natalizio. In questa stagione, infatti, il massimo campionato italiano ha sperimentato il Boxing Day all'inglese. Si riparte dunque sabato 19 gennaio e per la Roma la prima giornata del girone di ritorno riserva l'impegno casalingo contro il Torino. Roma reduce dalla quaterna in Coppa Italia La squadra ...

Torino - Mazzarri vuole Perotti : le ultime : Il Torino insiste per Diego Perotti . Come scrive il Corriere dello Sport , Walter Mazzarri vuole l'esterno della Roma , ma i giallorossi non hanno voglia di privarsene.

Torino - infortunio Lukic : adesso Mazzarri è nei guai a centrocampo : Torino, infortunio Lukic: il centrocampista è stato costretto a fermarsi durante l’allenamento odierno al quale non ha preso parte Baselli “Allenamento tecnico-tattico per il Torino al Filadelfia, sul campo principale, in vista della trasferta di sabato all’Olimpico contro la Roma. Lavoro personalizzato per Moretti, terapie per Baselli: da valutare anche le condizioni di Lukic, per un risentimento muscolare alla coscia destra. ...

Torino - fischi dai tifosi. Cairo è furibondo - Mazzarri si ribella : Torino - Al fischio finale, quasi d'istinto, mezzo stadio ha fischiato il Toro. La curva Primavera ha addirittura intonato cori contro i giocatori, 'tirate fuori i c...',. Anche parte della Maratona ...

Torino contestato - Mazzarri si ribella - : Pessimo inizio di anno solare per il Torino, che dice addio alla Coppa Italia già agli ottavi di finale, piegato 2-0 dalla Fiorentina. La via più breve per arrivare in Europa svanisce per l'uno-due ...

Torino - Mazzarri amaro : 'La Fiorentina è stata più cattiva' : Torino - Un'eliminazione che brucia al Torino , battuto 2-0 in casa dalla Fiorentina , doppietta di Chiesa , negli ottavidi finale della Coppa Italia : 'C'è rammarico - ha detto l'allenatore granata ...

Coppa Italia. A Torino si sfidano il tatticismo di Mazzarri e l’entusiasmo di Pioli : Grandi sfide di Serie A in questa domenica di Coppa Italia. Alle 15 sarà Torino-Fiorentina. L’equilibrio sarà un fattore cruciale.

Calciomercato Torino - si avvicina il colpo : il nuovo 11 di Mazzarri [FOTO] : 1/14 Fabio Ferrari ...

Torino-Fiorentina probabili formazioni Coppa Italia : poco turnover per Mazzarri e Pioli : TORINO FIORENTINA probabili formazioni – Domenica 13 gennaio, inizio ore 15, lo stadio Olimpico di Torino apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Mazzarri e la viola di Pioli, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. La gara […] L'articolo Torino-Fiorentina probabili formazioni Coppa Italia: poco turnover per Mazzarri e Pioli ...

Calciomercato Torino - l’agente di Pereyra : “Piace a Mazzarri e al Chelsea” : Calciomercato Torino, l’agente di Pereyra esce allo scoperto- Potrebbe essere uno degli uomini principali attorno al quale ruota il mercato invernale. Roberto Maximiliano Pereyra, in forza al Watford, è stato accostato nelle ultime settimane al Torino. Mazzarri stima il giocatore e l’argentino, di ricambio, stima il tecnico toscano. Potrebbe essere un matrimonio relativamente facile, ma […] L'articolo Calciomercato Torino, l’agente di ...