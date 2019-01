THE PIANO ROOM 2084 | un varco temporale tra i primi Genesis e George Orwell

Brexit - Corbyn : «Nuovo referendum è una opzione». THEresa May lavora a un 'piano B' : ... «Il no deal è il risultato a cui arriveremo se non succederà nulla di nuovo» ha affermato Lewis, secondo il quale per il Regno Unito è fondamentale poter condurre una politica commerciale ...

«THEresa non ha un piano B. Solo modifiche» : E credo sia da escludere pure un secondo referendum: al di là delle problematiche tecniche, May sembra avere la convinzione che la politica abbia la responsabilità di realizzare quanto emerso nel ...

Brexit - THEresa May subito al lavoro per un piano B. Botta e risposta Lewis-Weber : Ha poco tempo per riposarsi sugli 'allori', relativi, Theresa May. Appena incassata la fiducia da quello stesso Parlamento che martedì aveva bocciato a larghissima maggioranza, 230 voti di scarto, l'...

Brexit - THEresa May e il piano B che ancora non c’è. L’Ue a muso duro : “Accordo su ritiro non negoziabile” : Dopo la fiducia alla Camera dei Comuni, Theresa May dice che tornerà a dialogare con Bruxelles sulla Brexit. Resta però da capire su quali basi e avanzando quali richieste, visto che i margini di manovra sembrano ormai ridottissimi. “Ora è il governo britannico che deve venire a Bruxelles a dire ai 27 cosa vuole. Sulla base delle proposte daremo le nostre valutazioni”, ma “l’accordo sul ritiro non è rinegoziabile”, fanno sapere dalla ...

THEresa May sopravvive a sfiducia - Brexit nel caos. Entro lunedì nuovo Piano ma si fa strada rinvio fino al 2020 : All'indomani della bocciatura dell'accordo negoziato con l'Unione europea sulla Brexit, il parlamento britannico ha confermato la fiducia alla premier britannica Theresa May, respingendo con 325 voti contrari e 306 favorevoli la mozione di sfiducia presentata dai laburisti. Ma Oltremanica il caos politico e' totale. E il tempo stringe: perche' ormai mancano appena 72 giorni alla data prevista per l'uscita, il 29 marzo. La premier lavora a una ...

THEresa May barcolla ancora sulla Brexit. Passa emendamento che impone piano B : Sconfitta immediata del Governo di Theresa May alla riapertura del dibattito ai Comuni sull'accordo sulla Brexit: la Camera ha approvato con 308 sì e 297 no un emendamento promosso dal deputato Tory ribelle Dominic Grieve che impone all'esecutivo, in caso di bocciatura della ratifica, di ripresentarsi in Parlamento "entro 3 giorni lavorativi" per presentare altre proposte alternative a un 'no deal'. E poi di far votare Westminster entro ...