Juve | Bernardeschi spera nell' amuleto Chievo

Juve - Bernardeschi : 'A 16 anni rischiai di smettere di giocare - vincere è un'ossessione' : Federico Bernardeschi è senza dubbio uno dei giocatori di maggior talento della Juventus. Il numero 33 bianconero rappresenta il futuro della Vecchia Signora, che quando lo ha acquistato dalla Fiorentina ha fatto un grande investimento proprio perché crede nel suo grande potenziale. Bernardeschi in questo anno e mezzo alla Juventus ha ripagato la fiducia della dirigenza Juventina e di Massimiliano Allegri. Il talento di Carrara inoltre si trova ...

Juventus : lunedì contro il Chievo dovrebbe trovare spazio Bernardeschi : La Juventus annovera un organico di 'lusso' e i giocatori che sono considerati seconde linee, in qualsiasi top club di Serie A (e non solo) sarebbero titolari. Tra le riserve di lusso c'è anche Federico Bernardeschi, che non ha mai scalato le gerarchie come lui stesso si è sempre augurato. Dopo un avvio di stagione al top, l'attaccante è rimasto per lungo tempo ai box, a causa dei ripetuti infortuni: ora però si è ripreso e vorrebbe ritagliarsi ...

Juventus - Bernardeschi vittima de Le Iene : l’attaccante chiuso in bagno durante la festa per la Supercoppa : Federico Bernardeschi, in occasione dei festeggiamenti per la vittoria della Supercoppa italiana, è rimasto chiuso in un bagno degli spogliatoi dello stadio di Gedda per un perfido scherzo de Le Iene Dopo le vacanze natalizie, tornano ‘Le Iene‘. Insieme al programma irriverente di Italia Uno, ritornano anche gli scherzi che vedono vittime calciatori famosi. A seguito della vittoria della Supercoppa Italiana della Juventus a ...

Juventus-Chievo probabili formazioni : Bernardeschi dal 1' minuto : JUVENTUS CHIEVO probabili formazioni – Dal caldo di Gedda al freddo umido della Continassa. La Juventus reduce dal successo della Supercoppa Italiana si ri-ambienta nel clima italiano, dopo il giorno di riposo concesso da Allegri. Intenso il programma deciso dal tecnico bianconero e dal suo staff. Dopo una prima fase di lavoro atletico e di esercizi con […] L'articolo Juventus-Chievo probabili formazioni: Bernardeschi dal 1′ ...

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan. Allegri : “Umiltà importante - ballottaggio Douglas-Costa Bernardeschi”. Gattuso : “Gioca Higuain” : Conferenza stampa della vigilia a Jeddah (Arabia Saudita) dove domani si giocherà la Supercoppa Italiana. Juventus e Milan sono pronte a scendere in campo per contendersi il primo trofeo della stagione, una delle grandi classiche del calcio italiano si preannuncia particolarmente avvincente e le due squadre andranno a caccia del trionfo. I bianconeri, imbattuti in campionato, sembrati partire con i favori del pronostico ma i rossoneri ...

Bernardeschi-Kean - Juve ai quarti : La Juventus fa il suo esordio stagionale in Coppa Italia con una vittoria per 2-0 sul Bologna . Agli ottavi di finale decidono le reti di Bernardeschi e Kean che consentono al club bianconero di ...

