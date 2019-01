Calciomercato Torino: Cairo fa muro su Belotti

lanotiziasportiva

(Di sabato 19 gennaio 2019) Il presidente del Torino non intende cedere il capitano Andrea Belotti durante la sessione invernale/ Serie A- A poche ore dalla sfida dell'Olimpico contro la Roma, il presidente del Torino continua a lavorare sul mercato e mette i puntini sulle I nella questione legata ad Andrea Belotti. Egli infatti, ha definito l'attaccante granata incedibile in questa sessione invernale. L'obiettivo Europa League diventa fondamentale e perciò lo stesso Torino non intende indebolire la rosa proprio in vista del girone di ritorno. Andrea Belotti, attaccante del Torino. (foto: zimbio.com) Al momento, il West Ham sta sondando il terreno, sfruttando anche una possibile cessione di Arnautovic. Ma, come riportato in precedenza, difficilmente la dirigenza piemontese si priverà del suo uomo-simbolo a metà stagione.