Serve una riflessione sulle politiche di austerity dell'Ue - dice Mattarella : Il capo dello Stato Mattarella auspica una riflessione, all'interno dell'Ue, sulle politiche di austerity: 'Le parole del presidente Juncker - ha detto durante la visita al Museo dell'olocausto a ...

La rabbia di una madre a Rigopiano : "A cosa ci Serve oggi la corona di fiori di Mattarella?". Applauditi Di Maio e Salvini : Lacrime, foto e promesse. Ma tra i parenti delle vittime di Rigopiano che piangono i loro morti a due anni dalla tragedia ci sono applausi per Matteo Salvini e Luigi Di Maio, mentre una madre sfoga la sua rabbia contro il Quirinale: "A cosa ci serve una corona di fiori del presidente della Repubblica oggi? Dovevano mandarci uno spazzaneve due anni fa". Lo sfogo per uno Stato che non è stato dalla loro parte. "Ci siamo, ci siamo", ripete ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio a Rigopiano. La rabbia di una madre : "A cosa ci Serve oggi la corona di fiori di Mattarella?" : Lacrime, foto e le immancabili promesse. "Ci siamo, ci siamo", ripete Matteo Salvini circondato dai parenti delle vittime di Rogopiano mentre cammina lungo la strada che circonda l'hotel della tragedia dove due anni fa persero la vita 29 persone. Accanto a lui l'altro vicepremier Luigi Di Maio. Sono arrivati nello stesso momento, sono gli unici due politici giunti qui a venti giorni dal voto delle regionali."Li avete stanziati davvero i soldi ...

Discarica di Bussi - il sindaco manda una diffida a Costa : “Serve la bonifica”. Il ministero : “Progetto in fase di valutazione” : Una diffida al ministero dell’Ambiente per il mancato avvio dei lavori di bonifica di una delle aree dell’ex polo chimico Montedison, le discariche 2A e 2B, che coprono una superficie di circa 9 ettari. Lavori finanziati con 50 milioni di euro nel 2011 e appaltati in via definitiva da quasi un anno. L’iniziativa è del sindaco di Bussi sul Tirino Salvatore Lagatta: “Nei mesi scorsi – spiega – avevo già scritto al ministro ...

Angelo Sanzio - intervista ESCLUSIVA al 'Ken italiano' : "Serve una società più educativa. La chirurgia? Solo da grandi professionisti" : Ad oggi grazie a queste migliorie che ho dato al mio volto mi sento più sicuro e libero di interagire con il mondo che mi circonda. Cosa ti ha lasciato l'esperienza al 'Grande Fratello'? Puoi ...

Prima di morire - Buildfeed trova sui Server Microsoft una build per Andromeda e Centaurus : Se, nel corso degli ultimi anni, avete seguito con attenzione i nostri articoli riguardanti i rumor sulle numerazioni delle future build Insider vi sarete sicuramente resi conto che questi provenivano tutti da buildfeed. buildfeed è (o meglio era) un servizio non ufficiale creato da alcuni sviluppatori che, senza alcun consento da parte di Microsoft, pubblicava in antePrima i futuri aggiornamenti di Windows 10 e Windows 10 Mobile compresi quelli ...

Allegri : "Serve una grande gara" : 'In una gara secca i 22 punti di differenza del campionato non esistono, per noi sarà un bel test per affrontare le partite da dentro o fuori che ci porteranno alla sfida di Madrid'. Massimiliano ...

Carige - per proteggere il debito italiano Serve una banca nazionale di sviluppo : Al di là delle strumentali polemiche politiche sul caso Carige, il vice-presidente del Consiglio Luigi Di Maio ha perfettamente regione su un punto fondamentale: in Italia abbiamo bisogno come l’acqua di una banca pubblica di sviluppo, ovvero di una banca la cui attività creditizia sia indirizzata non solo al profitto ma al finanziamento di progetti infrastrutturali e produttivi di carattere strategico e di particolare importanza per lo ...

Decreto Sicurezza - Conte incontra i sindaci | Salvini : offra un caffè tanto non si cambia | L'Anci : a lui Serve una camomilla : Il ministro dell'Interno liquida l'appuntamento di lunedì a Palazzo Chigi per verificare l'impatto del Decreto Sicurezza: "Il provvedimento funziona, non si tocca e rimane così com'è". Leoluca Orlando: "Salvini volgare, non ha argomenti"

Trump : crisi umanitaria ai confini con il Messico - Serve una barriera : Donald Trump ieri sera ha parlato alla nazione in un discorso a reti unificate, una modalità utilizzata di solito dai presidenti americani per spiegare le azioni militari o durante i momenti di crisi...

Donald Trump : "C'è una crisi umanitaria al confine col Messico. Il muro Serve subito" : Al confine con il Messico c'è una "crisi umanitaria e di sicurezza". Donald Trump si rivolge agli americani per spiegare il perché il muro al confine con il Messico è essenziale. Un discorso conciso, di otto minuti, in cui il presidente americano non si spinge a dichiarare l'emergenza nazionale, uno strumento controverso che gli avrebbe attirato una nuova pioggia di critiche."L'immigrazione illegale e non controllata fa male ...

Trump agli americani : Serve il muro per fermare una crisi umanitaria : Definendo al richiesta di 5,7 miliardi di dollari per la sicurezza al confine "solo una questione di buon senso", Trump sprona la politica ad agire: "Quanto sangue americano deve ancora scorrere ...

Trump : crisi umanitaria ai confini con il Messico - Serve una barriera : NEW YORK - Un appello accorato. Per una volta dai toni moderati. Ma senza vie d'uscita. Donald Trump ieri sera ha parlato alla nazione in un discorso a reti unificate, una modalità utilizzata di ...