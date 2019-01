scuolainforma

: Saese interroga il Miur su aggressione a docenti e ATA - scuolainforma : Saese interroga il Miur su aggressione a docenti e ATA -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) In data 20/12/2018 il sindacatoha inoltrato alunazione. L’oggetto è la difesa deie del Personale ATA che, come sappiamo, sono pubblici ufficiali. In essa si chiede all’amministrazione come possano difendersi in caso di. Rimettiamo di seguito il contenuto esatto dell’zione delPremesso che:– L’art. 357 c.p. dispone che “agli effetti della legge penale, sonoesercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.Considerato che:– Offendere un docente può essere oltraggio a pubblico ufficiale.– Il collaboratore scolastico è incaricato di pubblico servizio.Preso atto che:– Un brutto voto, una nota o un compito in classe andato male non diventano causa di punizione perl’alunno svogliato, ma occasione di vendetta ai danni dell’istituzione ...