Roma | infastidisce ragazza su metropolitana | in manette 39enne

(Di venerdì 18 gennaio 2019)– I Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaPiazza Dante hanno arrestato un cittadino egiziano di 39 anni con l’accusa di violenza sessuale. La scorsa sera, l’uomo, mentre si trovava a bordo dellalinea A, sulla tratta tra le fermate Termini e Vittorio Emanuele, approfittando della folla sul vagone, si e’ addossato insistentemente alla, 29ennena, palpeggiandola nelle parte intime.Il malintenzionato, pero’, non aveva fatto i conti con i Carabinieri che, in servizio in abiti civili, erano presenti nello stesso vagone per un’attivita’ antiborseggio e che hanno notato il comportamento anomalo dell’uomo e la vittima in evidente difficolta’. Intervenuti immediatamente, i Carabinieri hanno bloccato e ammanettato ilche e’ stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito ...