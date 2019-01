Quota100 net e Salvini lancia un tutor per calcolare la pensione

ilgiornale

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Dedicato alla Fornero ed a Monti ecrea il sito.net ma non è chiaro chi editi questa pagina online per sapere ela propria. Un veroial per fruire dell"iniziativa governativa voluta dal leghista. Una pagina di informazione ma vera finestra elettorale perché, invocando un"Italia in ricambio generazionale, alla base della frase un faccione sorridente di, in una cornice di popolo, ed uno slogan più volte ascoltato: dalle parole ai fatti e parole intervallate da video del ministro all"interno. Che sia un sito è certo che possa esser edito dal suo ministero certamente no ma che prenda per mano chi spera di poter andar indopo a dispetto della Fornero, si!La domanda è chiara e diretta: hai almeno 62 anni e 38 di contributi? Allora è fatta e puoi usufruire di quota 100 ed affianco alla possibilità dell"anticipo, il simbolo ...